Tras retirarse en el Barça, Agüero se plantea volver y rechaza la MLS

Giro de 180º en cuanto al futuro futbolístico del Kun Agüero, el delantero argentino se vio obligado a colgar las botas el pasado mes de diciembre tras sufrir una arritmia el pasado 30 de octubre frente al Alavés. Él mismo era el encargado de comunicar su retirada debido a sus problemas cardíacos:” Lo principal es mi salud, pero aunque es un día triste quiero decir que estoy feliz, que me marcho feliz por todo lo que he vivido”, señalaba el ex del Atlético de Madrid en su rueda de prensa de despedida.

Tras varias pruebas realizadas el atacante de 33 años siguió los consejos médicos y decidió poner punto y final a su aventura futbolística, pero, tal y como el propio jugador ha asegurado en Tyc Sports, lo que parecía una decisión definitiva se ha tornado en un posible regreso a los terrenos de juego:” Ayer se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol. Los médicos me dijeron que tengo que estar cinco o seis meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar. Inter de Miami me llamó, pero me negué. ¿En 2 años? A ver…”, aseguraba el argentino. Todo un vuelco a la situación del ex del Manchester City.

Ojalá pueda volver a calzarse las botas y saltar al terreno de juego, de la misma forma que lo hizo Christian Eriksen. El danés sufrió una parada cardíaca frente a Finlandia en la pasada Eurocopa, y al igual que la situación del Kun Agüero, lo que parecía un adiós inevitable de los terrenos de juego, ha acabado en un final feliz.

Tras desvincularse del Inter de Milán, el centrocampista ex del Tottehnham fue fichado por el Brentford de la Premier League, allí, y tras un mes de entrenamiento con el conjunto inglés, Eriksen volvió a disputar un partido de futbol oficial tras varios meses de inactividad y tras haber estado clínicamente muerto 7 minutos. El 26 de febrero jugó sus primeros minutos ante el Newcastle, y desde entonces su progresión ha ido en aumento hasta llegar a disputar los 90 minutos en dos ocasiones, ante el Burnley y el Norwich.

Su gran evolución le ha permitido volver a la selección danesa y poder cumplir su sueño de intentar estar en el próximo mundial de Qatar. En los compromisos internacionales de 26 y 29 de marzo ante los Países Bajos y ante Serbia, Christian Erkisen no solo ha jugado ambos partidos, sino que en los dos ha conseguido marcar un gol. Esperemos que el final del Kun Agüero sea tan feliz como el del danés y pueda cumplir su sueño de regresar al mundo del fútbol.