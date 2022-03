Portazo a Bin Salmán: ni Newcastle, ni United, no se moverá de Italia

Parece que el Newcastle va levantando cabeza poco a poco en la Premier League, tras un comienzo de temporada negativo en lo que respecta a los resultados las buenas noticias van llegando para las urracas. Primero se certificó la compra del club que pasó a las manos de Bin Salmán convirtiéndose en el club más rico del fútbol, y tras la contratación de Eddie Howe para el banquillo y los fichajes que el jeque llevó a cabo en enero (Chris Wood, Bruno Guimaraes o Trippier, entre otros) los magpies parece que han terminado con las malas noticias y pueden mirar con mas certeza el futuro del club.

En ese futuro aparecía una de las sensaciones que este año está pudiendo disfrutar la Serie A, Victor Oshimen. El delantero nigeriano del Nápoles está asombrando en el Calcio. A día de hoy ha contribuido en 17 goles en su equipo (13 tantos y 4 asistencias) en los 24 partidos que ha disputado en la competición, pero según ha publicado el Daily Express, Bin Salmán tendrá que esperar por lo menos un año más para incorporar al atacante al Newcastle, ya que, las informaciones de este medio aseguran que el goleador permanecerá un año más en el equipo napolitano.

“Aurelio de Laurentis y Luciano Spalleti están locos por él y no tienen intención de deshacerse de él”, ha apuntado el periodista Mario Giunta en Sky Italia, además: “El ex del Lille gana cifras importantes en Campania. Está bien y no presiona para irse”, continuaba relatando el periodista italiano. Victor Oshimen llegó al Napoles en el verano del 2020 tras pagar el club italiano 74 millones de euros al Lille.

El Manchester United también ha tanteado su posible fichaje para este verano para suplir una posible salida de Cristiano Ronaldo, pero al igual que ocurre con el Newcastle, la puerta parece que se le ha cerrado de bruces. Las buenas actuaciones del nigeriano han ayudado a que el Nápoles haya permanecido líder de la Serie A durante gran parte de la temporada, a día de hoy es segundo con 60 a tan solo 3 puntos de la primera posición que ocupa el AC. Milán con 63, con 9 jornadas aún por disputarse. La lucha por el Scudetto está muy interesante.