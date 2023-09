Tras Vitor Roque y Endrick, 2 nuevos cracks radicalizan la guerra de Madrid y Barça: costarán 100M

La comparación, ese eterno mal del fútbol, ya está poniendo el foco desde dos de los grandes clubs europeos y los dos más grandes de España, Real Madrid y FC Barcelona, en los dos fichajes más ilusionantes de blancos y culés en Brasil, como son Vitor Roque y Endrick. Es imposible disociar la transcendencia que uno y otro vayan a tener en la liga española por el destino que han escogido, y como preámbulo de esta lucha que se viene, ya hay otra lista, que el Barça va ganando por goleada.

Lamine Yamal, más joven y ya es titular

Pocos lo esperaban pese a lo bueno que es Lamine Yamal, pero aún menos que fuera a ser titular casi indiscutible sin llegar a la quinta jornada. Que un chico de 16 años sea el extremo derecho del 11 de Xavi es un hito difícilmente igualable por el Real Madrid, por la precocidad y la incidencia del chaval en el juego culé, aunque los blancos sí tienen y están esperando algo similar; algo más mayor pero igualmente genial, el crack joven del Madrid existe y es susceptible de ser comparado. Hablamos de dos talentos sin techo.

Arda Güler, magia pura

Efectivamente Arda Güler, en mayor medida desde que se ha conocido el alcance de la lesión de Vinicius Júnior, es ese verso jovencísimo que propone el Madrid para debatir la indiscutible presencia de Yamal en el Barça. Como el de Mataró, zurdo, Güler no es, como el jugador del Barça, un extremo, un encarador puro, aunque posee cualidades para serlo si lo desea. El turco pasa por ser un 10 clásico, de los que supera líneas a golpe de gambeta y a la vez es capaz de asociarse y hallar pases imposibles de la nada.

Comparación

Y no lo duden, así como se mira ya con lupa los números de Vitor Roque en comparación con Endrick, que por cierto son muy favorables al futuro jugador blaugrana (aunque este sea más mayor), también va a suceder la comparación entre Güler y Yamal, una a la que, como decimos, ya llega tarde del ex del Fenerbahçe. Dicho lo cual, esto no es como empieza sino como acaba. No lo duden, la comparación ya ha empezado.