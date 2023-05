Tuchel llena de ilusión el Barça y no cuenta con el relevo oculto de Busquets: es el bombazo del año

Comienza uno de los mayores culebrones de este próximo mercado de fichajes. La salida de Sergio Busquets del Barça ha provocado un terremoto en el mercado que podría dejarnos con uno de los mayores bombazos de los últimos años. Y es que los culés han visto como en pocos días se les abría la posibilidad de incorporar a un jugador que nadie planteó dada su gran importancia en su actual equipo. Estamos hablando de Joshua Kimmich, que no está nada a gusto en el Bayern y Tuchel ya le está buscando un relevo.

El mediocentro alemán es el motor del conjunto bávaro y será complicado que lo dejen salir, especialmente un año después de la salida de Robert Lewandowski de la cual todavía no se han podido recuperar. En este sentido, los alemanes no quieren cometer el mismo error y no dejarán salir a su jugador si no tienen un relevo de garantías en la plantilla.

Kimmich es el encargado de dirigir al equipo en todo momento, todos sus entrenadores le han entregado las llaves del equipo para que sea él la voz del entrenador sobre el césped. En este sentido, Tuchel necesitará a un recambio capaz de hacer dichas labores, entre ellos estaría Declan Rice, que podría ser el jugador ideal para relevar a un Kimmich que ha pedido un cambio de aires.

Además, todo son buenas noticias para el Barça, ya que el alemán habría designado la ciudad condal como el destino ideal para poder pasar los próximos años de su carrera. Kimmich es consciente que con la salida de Sergio Busquests del Camp Nou, tiene un hueco hecho a su medida en la medular blaugrana, donde formaría un equipo imparable con Pedri, Gavi y De Jong, todo un sueño para los culés, que además tendrían a Gündogan como suplente de lujo.

Así pues, parece que el Bayern de Múnich ya se han hecho a la idea que no contará con el que posiblemente sea el mejor pivote del mundo de cara a la próxima temporada y todo apunta a que no podrán oponerse a su salida, ya que no es un equipo que quiera tener a jugadores no comprometidos en su plantilla, especialmente con un técnico como Tuchel, que pide compromiso máximo a todos sus jugadores.