Último año de Benzema, Ancelotti, Modric y Kroos y Florentino Pérez exige todo esto

Aún es pronto para dar el pistoletazo de salida a la próxima campaña del Real Madrid toda vez que ni siquiera hemos concluido la presente campaña, sin embargo la falta de objetivos del club hasta el final de temporada hace que los fichajes y las metas de la entidad de Chamartín de cara a la próxima campaña ya salgan a la luz, ya aprieten. Así es el Madrid. Por eso Florentino Pérez se fija dos metas en el último año en el club de Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos.

Diferencia inaceptable con el Barça

El hecho de que el Barça supere holgadamente al Real Madrid en número de títulos ligueros durante las dos últimas décadas, habiendo ganado los blaugranas once de los últimos veinte campeonatos disputados, con solo seis del Madrid en 20 años; unido al hecho de que esta campaña el título ha quedado decidido con demasiada premura, hacen que Florentino Pérez imponga LaLiga como la gran meta de la 23/24, aunque ni mucho menos la única.

Como la competición doméstica marca el estado de forma del equipo, el Madrid quiere, a través de LaLiga estar en su duodécima semifinal de la Champions League en catorce años. No se puede exigir el título ya que son muchos y muy fuertes los rivales, pero los blancos sí se imponen el objetivo de alcanzar otra semifinal, que, en el caso de Benzema, Modric y Kroos (como Carvajal y veremos si Nacho) les pondría en el camino de alcanzar las seis Ligas de Campeones.

Fichajes, más exigencia

Llegue o no Jude Bellingham al Madrid o lo haga o no además Kylian Mbappé, se fiche o no a João Cancelo o a Harry Kane, lo cierto es que todos los jugadores que decidan fichar por el club blanco verán caer sobre ellos todo el peso de la responsabilidad que se impone en sus metas el club. Cualquier paso en falso en estos dos objetivos de cara a la campaña que viene será visto como un fracaso y eso lo sabrán todos los jugadores que ponga por primera vez su pie en el Santiago Bernabéu.