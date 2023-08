Un centrocampista todoterreno para la Champions League: la pesadilla del Camp Nou

El Sevilla ha logrado cerrar la incorporación del centrocampista de 26 años que jugaba en la Bundesliga y es internacional suizo. El futbolista ya se encuentra en San Francisco, junto al resto de sus compañeros, tras pasar los pertinentes exámenes médicos y firmar un contrato por cinco temporadas. Un perfil que Mendilibar demandaba para poder tener una plantilla más completa.

Djibril Sow jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán a cambio de trece millones de euros según ha confirmado Fabrizio Romano. Una cifra importante para el equipo andaluz dada su situación económica y la falta de ingresos por unas salidas que se están haciendo de esperar más de lo que gustaría en la dirección deportiva. Una llegada que se ha hecho esperar como comenta el propio jugador: "Han sido semanas largas pero ya he podido firmar y estoy muy contento. Han sido unas semanas estresantes, pero las conversaciones con el Sevilla siempre fueron positivas y siempre me mostraron que me querían aquí. Yo solo tenía al Sevilla en la mente y estoy muy contento de que hayamos podido alcanzar un acuerdo y poder jugar aquí"

El internacional suizo llega para darle más opciones en el centro del campo a José Luis Mendilibar, ya que se trata de un perfil diferente a lo que tiene en su plantilla el técnico vasco. Sow destaca por tener un físico impotente, aportando un despliegue y un recorrido por encima de la media. No es un pivote, por lo que no llega para ser el recambio de Fernando, pero tiene cualiades defensivas que le hacen sumar también en esa faceta. El exjugador de la Bundesliga se siente más cómodo teniendo algo de libertad para sumarse al ataque, ya que le gusta llegar desde segunda línea para sorprender a los rivales.

La pesadilla del FC Barcelona

El Eintracht de Frankfurt dio la campanada en la Europa League al eliminar al Barça hace dos temporadas. El conjunto alemán terminó proclamándose campeón de esa edición del torneo, lo que sirvió a muchos de sus jugadores para ponerse en el foco principal del fútbol mundial. El centrocampista fue uno de ellos, ya que completó dos partidos muy destacados, tanto en su estadio como después en el Camp Nou.