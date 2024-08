Un crack surgido de Boca Juniors reemplaza a Marcos Acuña en Sevilla y en la Selección argentina

El argentino Valentín Barco es el elegido por el Sevilla para reemplazar la salida de Marcos “Huevo” Acuña , quien recientemente fue transferido a River Plate. El futbolista surgido de Boca Juniors llegará en las próximas horas a su nuevo club, al cual llega cedido por el Brighton & Hove Albion de la Premier League.

Desde su llegada a Europa, el joven de 20 años no tuvo demasiada acción en el campo de juego bajo las órdenes del italiano Roberto De Zerbi. El cambio de técnico tampoco le favoreció al argentino, ya que Fabian Hürzeler no lo tiene en cuenta para su proyecto. De hecho, el Colo no vio acción en el triunfo por 3 a 0 ante el Everton en condición de visitante.

Por si esto fuera poco, Imari Samuels regresó de su paso por el Fleetwood Town de la League One y es una opción para el puesto.

En este contexto, su representante se movió rápidamente y aceleró las gestiones para que el futbolista sea cedido al Sevilla.

De acuerdo con la información que publicó Fabrizio Romano, Barco aceptó sumarse al proyecto del club andaluz y detalló que será un préstamo por un año, sin opción de compra.

🔴⚪️🇦🇷 Sevilla have reached verbal agreement with Brighton to sign Valentín ‘Colo’ Barco on loan deal.



NO buy option, as expected. One year loan and then back to #BHAFC. Barco said yes to Sevilla’s project. pic.twitter.com/AGdKtinRda