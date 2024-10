Un defensa del Madrid revivió a Eden Hazard, pero prefirió escoger a Karim Benzema; es su favorito

Real Madrid tiene en su plantel a distintos jugadores, con estilos particulares y formas de ser que el público conoce bien. Está Vinicius, que no la ha tenido fácil desde su llegada a LaLiga, pero su espontaneidad confirma la clase de jugador que es, y después está Antonio Rüdiger, extrovertido y sin pelos en la lengua. El defensor alemán fue consultado sobre el mejor jugador del Madrid con el que le tocó jugar y este no dudó.

Rüdiger no solo se conformó con dar el nombre de su máximo referente del club con el que compartió, sino se animó a hablar de su posición. El ex del Chelsea no solo está enfocado en el campeonato español y menos en la Champions League, también sigue de cerca lo que hacen los demás clubes. En este caso, se refirió a los zagueros que más le llama la atención y se encuentran en la Premier League, una liga que conoce bien y sabe lo demandante que es en cuanto a la exigencia.

Benzema es su favorito

Antonio Rüdiger dejó el Chelsea para embarcarse en un rumbo que al final significó un éxito, llegar a Real Madrid y hacer historias. Con títulos en su poder y además de ser titular para Ancelotti, el germano se animó a contestarle a ‘The Inside Scoop’ sobre su jugador favorito con el que compartió en el Madrid. El zaguero no dudó en decir Karim Benzema, por encima de Luka Modric, Toni Kroos y Eden Hazard.

Los defensa de Rüdiger

El medio no se quedó con solo una pregunta y aprovechó que Rüdiger estaba dispuesto a seguir contestando. Por lo tanto, la siguiente intervención del internacional con Alemania se basó en los mejores tres defensas sin contarse él mismo. “No lo haré en orden. Saliba, van Dijk y Gabriel están presionando”, afirmó Rüdiger.

La influencia del alemán

En este curso actual se ha lesionado más de uno, pero Rüdiger está marcando la diferencia con su vigencia y su imponente físico. Viene de disputar Champions y no pierde de vista LaLiga. Su compromiso es innegable y hasta la fecha ya ha cosechado números históricos con el cuadro de Chamartín. Lleva 203 partidos jugados, además de 5 tantos, 3 asistencias y 7 títulos.