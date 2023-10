Un ex del Barça y campeón del mundo se acuerda de Ancelotti y Vinicius para hablar del racismo

El ex jugador del Fútbol Club Barcelona entre 2006 y 2008 y campeón del mundo con Francia en 1998, Lillian Thuram, decidió luchar contra el racismo tras su retirada y es presidentre de la "Fundación Lillian Thuram|Educación contra el racismo". El diario franés Le Monde publicó el día de ayer, paradójicamente, una entrevista horas antes de que ocurriese otro incidente racista con Vinicius por parte de un aficionado.

En ella, el ex futbolista francés ahonda en la importancia del fútbol para combatir el racismo. Para Thuram el racismo se trata siempre de forma superficial como si fuese un "fenómeno individual, sobre gente que 'no es simpática'". Cuando para él es todo lo contrario. "No, ¡es una ideología política con profundidad histórica!", reclamaba en la entrevista.

Lillian Thuram cree que los gobiernos e instituciones pertinentes implicadas (FIFA) no hacen lo suficiente para acabar con esta discriminación. Por lo que considera que el cambio se debe dar de forma individual por parte de los ciudadanos: "Históricamente, no son las instituciones las que cambian las cosas. Es una minoría de personas la que lucha por lo que quiere y obliga a las instituciones a actuar".

Así, considera la actitud de Ancelotti como un ejemplo a seguir y el posible inicio de un cambio. "El mundo del fútbol debe decir a las víctimas del racismo que se les apoyará", afirmaba. Ya son numerosas las ocasiones en las que Vinicius ha sido víctima de racismo. Demostrando que no es un caso aislado. Sobre el tema dijo: "En España se le insulta regularmente por ser negro. Pero tomó una dimensión diferente cuando Carlo Ancelotti, un hombre blanco, habló para decir que eso tenía que parar". Lillian Thuram deja entrever que los hechos sólo fueron considerados como algo de una enorme magnitud cuando el técnico alzó la voz y, luego, todo el mundo se sumó a él.

El francés es autor de dos libros en los que cuestiona las actitudes racistas de la sociedad actual. "Durante siglos, el mundo se ha construido sobre el supremacismo blanco, y todo el mundo es consciente de ello. Como prueba de ello, cuando hablo en público (charlas o conferencias en colegios, universidades, museos, etc), hago una pregunta sencilla: '¿A quién de los presentes le gustaría ser tratado como se trata a los negros en la sociedad?' Nadie levanta la mano", sentenciaba con una enorme rotundidad.