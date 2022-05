Vendido por Laporta, quiere volver con Xavi: plantón a Pep Guardiola

Marc Cucurella, 23 años, tuvo que abandonar definitivamente el FC. Barcelona el verano pasado tras encadenar tres años de cesión, primero el Eibar, y después dos años consecutivos en el Getafe. Fueron tan altas sus prestaciones en ambos equipos que todo apuntaba a que el canterano culé, formado en La Masía, podría hacerse un hueco en el equipo en la temporada 2021/2022, pero, tal y como dice Xavi, la economía manda y el jugador fue vendido por Joan Laporta por 18 millones de euros al Brighton & Albion de la Premier League para intentar sanear las cuentas del club. Toda ayuda es poca.

Varapalo para el jugador que vio como otro año más iba a ver como su sueño de jugar con la elástica blaugrana en el Camp Nou se desvanecía. Sí que es cierto que llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2017/2018, pero no a jugar en su estadio. Pese al trato recibido por parte de club, el sentimiento del jugador hacia el FC. Barcelona sigue siendo el mismo que cuando era pequeño y, pese a los rumores que llegan desde la propia Premier League de un posible traspaso al Manchester City de Pep Guardiola por 36 millones de euros, él ha querido dejar claro que su prioridad es poder regresar a casam con Xavi Hernández y debutar en el Camp Nou con el Barsa.

“Estuve muchos años en el fútbol formativo, llegué al Barça B y tuve algunos minutos en la Copa, pero me quedó la espina clavada de no poder jugar en el Camp Nou. Me gustaría mucho poder volver algún día, la verdad”, confesaba Marc Cucurella en los micrófonos de Esport3. El jugador se vuelve a dejar querer por el FC. Barcelona cuando los rumores sobre su traspaso al Manchester City están más activos que nunca.

Lo cierto es que el FC. Barcelona lleva semanas echando un vistazo al mercado para encontrarle un recambio a un cada vez más desgastado Jordi Alba. Javi Galán, Grimaldo o Raphael Guerreiro han sonado en algún momento para acompañar al ex del Valencia y ahora, la opción de Marc Cucurella vuelve a estar encima de la mesa. El problema es el de siempre, el dinero. Los 36 millones de euros que el Manchester City está dispuesto a pagar por el jugador es una cantidad muy alta ahora mismo para el conjunto azulgrana, cuando es exactamente esa cifra la que está dispuesta a ofrecer al Bayern de Múnich por Robert Lewandowski. Veremos si el deseo del jugador de regresar el Camp Nou se cumple tras haber realizado una temporada muy exitosa en la Premier League, donde ha sido titular indiscutible para Potter y ha disputado 35 encuentros y anotado 1 gol y repartido una asistencia.