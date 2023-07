Vergüenza para Laporta y Deco; sueño para Xavi con Bernardo Silva: doble vía, Dembélé y 60M

Soñar no cuesta dinero, porque si lo hiciera Xavi no soñaría con fichar a Bernardo Silva, el jugador que más le gusta del mercado actual. Ya les decimos que la posibilidad de que el luso se vista de blaugrana esta temporada es muy remota, casi imposible, y aun con todo solo hay una vía posible para que eso ocurra y es la que no acepta el gran fichaje junto a Lewandowski de Joan Laporta de la temporada pasada. El lío tiene cola, más si nos ceñimos al problema deportivo del crack: Ousmane Dembélé.

En la gira, por detrás del francés

En la gira americana vamos a ver minutos en todos y cada uno de los miembros de la expedición culé, sin embargo Xavi tiene jerarquías, lo ha demostrado, y una de ellas sitúa por banda derecha a Ousmane Dembélé por delante de Raphinha. Esa es la razón que empuja a Xavi a pensar que la oferta que el Manchester City se estaría pensando por el brasileño del Barça en sustitución de Riyad Mahrez, si este se marcha a la liga saudí, debería ser aceptada por el club blaugrana y el jugador.

Pero Raphinha, que interesa según fuentes inglesas hasta el punto de poder pagar 60M por él, al City, no quiere marcharse. Y no solo eso, está representado por uno de los nuevos hombres fuertes del club, un Deco que como Joan Laporta ve con malos ojos la venta del internacional con la canarinha; no en vano fue el fichaje estrella junto a Lewandowski de la pasada campaña. Así las cosas, si hay una remota opción de que el Barça puede hacerse con un Bernardo Silva que no hace ascos al club culé esta pasa por la venta del extremo zurdo, una que se antoja complicadísima.

La otra posibilidad del mercado, más realista y a un coste relativo, como es la de João Félix, igualmente pasa por la venta del ex del Leeds; no en vano João exigiría una cesión con opción obligatoria de compra, lo que comprometería la masa salarial culé ya no solo en esta campaña, sino en la siguiente. Con Dembélé por delante, Xavi lo tiene claro, no así Laporta y Deco, que tendrían que reconocer un error.