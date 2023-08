Víctor Orta insulta al árbitro Gil Manzano, la posible sanción: el VAR cabrea a Sevilla y Mendilibar

Gil Manzano reflejó en el acta del partido que después de acabar el encuentro el dirigente sevillista se acercó a él para recriminarle la decisión que había tomado en los últimos minutos, al anular un penalti que había señalado.

“Una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Sevilla CF, D. Víctor Orta nos acompañó durante este recorrido dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: “Si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, eres un cagón”, explica el árbitro extremeño.

Posible sanción

De acuerdo a los precedentes anteriores y al tratarse de la primera vez que ocurre algo así con Víctor Orta, 'Mundo Deportivo' explica que le va a suponer una multa de 602 euros. El Código Disciplinario en su artículo 133 lo indica: "El incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes, con excepción de las específicas calificadas como de carácter grave o muy grave, será sancionado como infracción leve y se impondrá la sanción, según determine el órgano disciplinario competente en base a las reglas que se contienen en el presente Ordenamiento, de multa en cuantía de hasta 602 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de hasta dos meses o de al menos dos encuentros, o clausura de hasta un partido"

José Luis Mendilibar también opinó sobre la decisión del colegiado, que primero señaló penalti por mano de un jugador del Girona dentro del área, pero que tras revisar la acción en el VAR anuló la pena máxima. Que la jugada se produjese en el minuto 90 provocó que la tensión fuese mayor. “Yo lo que no entiendo que un penalti que ves tan claro y que pitas tan rápido, que luego te dejes no sé si engañar con las imágenes. El VAR está para ayudar, dicen, pues que siga ayudando. Pero no me explico cómo se puede desdecir de un penalti que pita tan rápido. No hemos tenido suerte en ese aspecto y por eso hemos perdido el partido”, decía el técnico vasco.