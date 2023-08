Erik Ten Hag no da crédito, en la Premier alucinan con su mala suerte: Rashford espera a su socio

El Manchester United no ha comenzado bien la temporada, a su falta de buen juego y de pegada en el área rival hay que añadirle tres lesiones de futbolistas clave en el once de Erik Ten Hag. Hojlund aún no ha podido debutar, mientras que Mount y Shaw estarán fuera durante varios meses.

El fichaje más caro de los ‘red devils’ este verano sigue de baja por problemas en la espalda. El delantero noruego llegó desde la Atalanta con molestias que le han impedido tener minutos en este comienza de la Premier League, aunque parece que pronto estará sobre los terrenos de juego según su entrenador: “Hoy se entrenó por primera vez con el plantel, así que esperamos que pueda volver a hacerlo la semana que viene. Está muy cerca de formar parte del equipo”.

Los casos de Mason Mount y Luke Shaw son totalmente diferentes. Se acaban de lesionar y las primeras informaciones apuntan a que el ex del Chelsea se perderá entre seis y ocho semanas de competición, mientras que el lateral izquierdo puede tener que esperar hasta noviembre para volver a tener minutos. Muy malas noticias para Erik Ten Hag, que contaba con ellos como indiscutibles en su alineación habitual.

El entrenador de Países Bajos ha hablado sobre estos problemas que sufren sus jugadores: "Siempre hay una razón de las lesiones, pero no se puede evitar en el fútbol de alto nivel. Los jugadores llegan al límite y lo ves en todos los equipos. Depende de nosotros encontrar las razones y tal vez, podamos aprender de esto en el futuro". A las tres bajas mencionadas antes hay que añadir las de Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo y Tom Heaton. Lo que deja en una situación complicada el sector izquierdo de la defensa ‘red devil’, ya que sus dos laterales no podrán estar para los próximos partidos. Diogo Dalot parece la alternativa que utilizará el técnico.

Problemas en el juego

El Manchester United perdió frente al Tottenham en su primer partido destacado de la temporada. Aunque comenzaron siendo superiores a su rival, no fueron capaces de materializar las claras ocasiones que tuvieron en la primera media hora del encuentro. En la segunda parte el guion cambió con el gol de los ‘Spurs’ y apenas generaron peligro. Los Wolves también tuvieron más acciones de peligro que el equipo de Manchester en la primera jornada de la Premier League.