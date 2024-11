Villarreal y Marcelino no esperaban la llamada de un Guardiola desesperado por cerrar un traspaso

Cuando el Manchester City y Pep Guardiola llaman a una puerta es difícil que esta no se abra, y eso lo sabe Marcelino. Aunque en este caso el Villarreal piensa vender cara su posible derrota, es un hecho que en el Etihad Sadium han puesto sus miras en un talento del esquema del míster asturiano.

Y no uno cualquiera, hablamos de una pieza maestra de este Submarino Amarillo, además de un fijo de Luis de la Fuente en las convocatorias de España. Sí, como intuyen, según los informes relativos al conjunto inglés, el técnico de Sampedor quiere fichar a Álex Baena y, como comprenderán, eso es un problema en La Cerámica.

El cuándo y el cómo importan mucho a Marcelino

Ni que decir tiene que Marcelino ha levantado las orejas ante esta intromisión de Guardiola, que lejos de ser amistosa supone un elemento desestabilizador enorme en su equipo, toda vez que Baena es clave en el once, están a mitad del curso y los citizens pueden realizar su oferta dentro de poco menos de un mes.

Saben en La Cerámica que el míster catalán podría hacer el movimiento invernal por Baena ya que cuenta con el enorme músculo económico del City Group, en cuyo caso y siempre que el City ponga esos 60 millones de euros de cláusula del jugador sobra la mesa amarilla, estos estarán a merced de la decisión del jugador.

Y también al futbolista

En este caso, la mala situación del City y la reciente renovación de Guardiola aceleran el proceso, que en suma persigue hallar soluciones a la nefasta racha de los citizens, que han perdido cinco partidos de forma consecutiva. A la vez, esta incursión británica supone echar por tierra otras posibilidades del jugador en el mercado, como las del Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid.

Sobre ello, nos dicen que el jugador, que en principio no se niega a salir, pero tampoco acepta la propuesta, de llegar a hacerse, quiere pedir a Guardiola una respuesta clara sobre el rol que pretende que tenga en su esquema, ya que de no ser una pieza clave en el once inglés no tiene pensado abandonar el Villarreal al menos hasta antes del mes de junio.