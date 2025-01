Vinícius está a punto de traicionar al Real Madrid por una millonada, Florentino resopla

Arabia Saudí no parece tener freno en su ambición por cambiar el panorama futbolístico mundial. Después de realizar fichajes rimbombantes, ahora tiene al Real Madrid en la mira, y su objetivo no es otro que Vinicius Jr. El verano pasado ya intentaron su fichaje, pero el club blanco cerró filas. Sin embargo, para la próxima temporada, se rumorea que los saudíes están dispuestos a hacer una oferta difícil de rechazar.

El plan millonario de Arabia Saudí

Según informes del diario As, los planes de Arabia Saudí son nada menos que deslumbrantes. Estarían dispuestos a pagar una cifra de hasta 300 millones de euros por el traspaso de Vinicius. Pero lo que realmente sorprende es lo que recibiría el jugador. Se habla de un contrato de 5 años con un salario anual de 200 millones de euros, una cifra estratosférica que cambiaría completamente la vida de cualquier futbolista. Además, en Arabia no se pagan impuestos, lo que significa que Vinicius disfrutaría de todo su salario íntegramente.

☕️ A ver, que esto hay que pensárselo tranquilamente y con calma...



🤯 MIL MILLONES al jugador



🤯🤯 TRESCIENTOS MILLONES al Real Madrid



🧵 ¿Qué hacemos con la oferta de Arabia para llevarse a Vinicius? pic.twitter.com/urQW5zoAYj — Diario AS (@diarioas) January 28, 2025

A pesar de su cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, el Real Madrid no cerraría la puerta a una salida de Vinicius si el jugador lo solicita. Si bien Florentino Pérez mantiene una postura firme, no sería la primera vez que un jugador de su plantel cambia de aires por una oferta irrechazable. Además, con la temporada de Vinicius en su mejor momento, después de conseguir el prestigioso premio The Best, el Real Madrid podría acelerar las negociaciones para asegurar su continuidad.

Al-Hilal, el club saudí que quiere a Vinicius

Aunque no se ha confirmado oficialmente el equipo interesado, todo parece indicar que el Al-Hilal sería el destino de Vinicius. Este club ya ha dado grandes pasos en el mercado con fichajes como Neymar Jr. y sigue buscando potenciar su plantilla con jugadores de renombre mundial. Si se concreta, Vinicius superaría al brasileño en el ranking de los traspasos más caros de la historia, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol, superando los 222 millones de euros pagados por el Al-Hilal por Neymar.