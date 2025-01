Vinícius Júnior no aguanta más, los celos hacía Mbappé crecen con el fichaje del nuevo '9' del Real Madrid

En las últimas semanas, Kylian Mbappé ha logrado posicionarse como la gran estrella del Real Madrid. Su rendimiento ha sido espectacular, dejando atrás a otros nombres como Vinícius Jr. El delantero francés ha demostrado ser un futbolista imparable, destacando no solo por su velocidad, sino también por su capacidad de desequilibrar a las defensas rivales.

Aunque Mbappé ha jugado como '9' en varias ocasiones, la dirección deportiva del Real Madrid sigue buscando un delantero de referencia. El gran favorito para ocupar ese puesto es Benjamin Sesko, un jugador que ha dado un salto de calidad en esta temporada con el RB Leipzig. El delantero esloveno ha sido una de las sensaciones de la Bundesliga, lo que ha atraído el interés de varios clubes importantes.

Sesko se presenta como una opción más económica y con un perfil adecuado para complementar a Mbappé. A diferencia de otros nombres como Haaland o Endrick, el esloveno tiene una mayor capacidad para asociarse con sus compañeros y generar juego, lo que le hace encajar perfectamente en el esquema de Carlo Ancelotti. Su llegada permitiría liberar a Mbappé de la presión defensiva, lo que optimizaría su rendimiento.

Con la llegada de Mbappé y la posible incorporación de un delantero como Sesko, la figura de Vinícius Jr. ha quedado algo eclipsada. El brasileño sigue siendo un jugador fundamental para el equipo, pero la irrupción de Mbappé como líder del ataque blanco ha cambiado el panorama. Vinícius, quien ha sido uno de los pilares del Madrid en los últimos años, ve cómo su protagonismo se reduce.

Clubs in Saudi Arabia are still interested in signing Vinicius Jr - with the league's chief executive saying a move for the Real Madrid forward is "a matter of time". pic.twitter.com/4rw95gWqyn