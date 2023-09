Vinicius Júnior y Arda Güler ya tienen fecha: Ancelotti, feliz; los rivales blancos, indispuestos

La lesión de Vinicius Júnior ha sido un problema enorme para el ataque del Real Madrid, que está en gran parte basado en lo que pueda aportar, que es muchísimo, el jugador de São Gonçalo, por eso la fecha de su regreso, que ya es muy cercana, es un motivo de alegría para un Carlo Ancelotti que espera a su jugador brasileño como el comer. El otro gran aliciente es Arda Güler, quien también se fija un destino próximo para su debut.

La gran estrella de este Real Madrid, con permiso de Jude Bellingham, es Vinicius, quien por nivel y características resulta algo más que un futbolista de enorme desequilibrio. Se ha podido ver en su ausencia como el guion establecido por Carletto, más desde que Bellingham ha obligado a cambiar el esquema, falla cuando el 7 no está sobre el césped, básicamente porque Rodrygo no tiene la potencia y velocidad que atesora su compatriota y porque el repliegue del equipo, muchas veces excesivamente cercano a la portería de Kepa, hace que las distancias sean insalvables para los atacantes merengues cuando han de lanzar el contragolpe. Pero eso se ha acabado, porque Vini está de vuelta.

Concretamente sus plazos se han acortado y puede estar en disposición de saltar al terreno de juego este fin de semana en el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, lo que cambiaría al equipo en un choque clave justo después de la Champions League, sin embargo se apunta a que, pese a que el jugador quiere estar, el Madrid se lo va a impedir, reservando sus fuerzas y minimizando riesgos que luego puedan ser fatales. Así las cosas, el brasileño no estará en el choque del domingo (21.00, hora española) y apunta a reaparición el miércoles 27 ante Las Palmas.

