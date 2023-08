Vinicius, Rodrygo y Bellingham ahogan a De la Fuente: 'Carletto', un puño de hierro contra La Roja

Pese a que Militao y Courtois se han lesionado, en el Real Madrid se les ponen las cosas muy complicadas a los jugadores potencialmente importantes en la Selección Española de Fútbol. Puede que no, tal vez empiecen a sacar la cabeza no ya dos o tres futbolistas de La Roja cuya nómina pagan en el Bernabéu, pero lo cierto es que al menos dos sufren al nuevo triunvirato mágico de Carlo Ancelotti: Vinicius, Rodrygo y Bellingham; y no son las únicas estrellas que ahogan a Luis de la Fuente.

Pocos o nulos minutos

En San Mamés pudo esbozarse por dónde van a ir los tiros de Carlo Ancelotti durante esta temporada y las recuperaciones de Dani Ceballos y Ferland Mendy no hacen sino ahondar en esta idea. Vinicius, Rodrygo y Bellingham son insustituibles, lo que deja poco espacio a Joselu, habitual con La Roja, y aún menos a Brahim Díaz, que sonaba para España pero al que el Madrid por ahora no da bola (no jugo en la primera jornada), y eso que Arda Güler está lesionado.

Por otro lado, es cierto que Kepa Arrizabalaga y Dani Carvajal, dos fijos del seleccionador español, se perfilan como titulares en el esquema de Carletto, pero lo del portero vasco está por ver: el italiano ratificó a Lunin. Además, en Bilbao fue titular Fran García, pero el míster transalpino tiene devoción por las labores defensivas de Ferland Mendy, que ya está recuperado, siendo por tanto el francés una clara amenaza para el canterano.

Además, Nacho lo tendrá complicado con Rüdiger y David Alaba, mientras que Dani Ceballos, un jugador muy del agrado de Luis de la Fuente, es el último de los mediocampistas del Real Madrid en una lista que reúne a seis de los mejores mediocentros del mundo: Tchouameni, Camavinga, el mismo jugador inglés, Toni Kroos, Luka Modric y Fede Valverde. Uniendo cabos, no solo Joselu y Brahim están amenazados por Vinicius, Rodrygo, Bellingham, el resto de estrellas del Madrid complican la vida a La Roja.