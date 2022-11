Vinicius y Rodrygo frenan el fichaje de 100M ansiado por Florentino

Mykhaylo Mudryk es uno de los jugadores que se están llenando de halagos esta temporada. Sus excelentes prestaciones en el Shakhtar Donestk, rival del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League, generó en los primeros compases del curso un gran culebrón en el que clubs como el Arsenal, el Manchester United, el Bayern de Múnich e incluso el mencionado conjunto blanco han abierto la posibilidad de presentar una millonaria oferta para contratar sus servicios.

Con tan solo 21 años el atacante ucraniano se ha convertido en uno de los mejores regateadores del viejo continente y fruto de ello está dando mucho que hablar en los últimos meses. A sabiendas de que el próximo verano se le presentará una oportunidad de oro para dar el salto de calidad definitivo en su carrera, estos clubs viene intensificado su interés en Mudryk para tratar de liderar la carrera por su fichaje, pero Florentino Pérez ha recibido un revés demoledor a colación de esto.

Y es que, tal y como ha revelado el diario británico Metro, el joven atacante no se dejará llevar por la posibilidad de aterrizar en el Bernabéu a sabiendas de que, con jugadores como Vinicius JR y Rodrygo Goes en la plantilla, tendría sumamente complicado disfrutar de minutos. Esto no solo afectaría a su protagonismo como tal, sino que frenaría de forma estrepitosa una proyección que se le augura muy brillante y que podría situarle, con el paso de los años, como uno de los mejores delanteros del mundo.

Es más, este mismo medio informa hoy de que el jugador, quien guarda una estrecha relación con Zinchenko fruto de su nacionalidad, actualmente tiene especial predilección por recalar en el Arsenal junto a su compañero de selección. Eso sí, Mudryk también afirma que, antes de tomar la decisión final, la cual marcará una buena parte de su carrera profesional, hablará con Mikel Arteta, técnico de los gunners, para conocer su rol en el equipo y otros aspectos futbolísticos.

Eso sí, lo que está muy claro a día de hoy es que el Real Madrid no forma parte del elenco de alternativas de futuro que maneja Mudryk para protagonizar un bombazo que podría alcanzar los 100 millones el próximo verano.