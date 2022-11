Costó 26M, Vini y Rodrygo le noquean: Simeone lo pide, fuera de Madrid

El Atlético de Madrid está atravesando un momento muy delicado en el proyecto que lidera Diego Pablo Simeone y esto, como resulta evidente, tendrá consecuencias importantes tanto en el mes de enero, con motivos del mercado invernal, como el próximo verano, cuando se realizarán los cambios más importantes en la plantilla. Aún es una incógnita saber qué jugadores llegarán al Metropolitano para alimentar de savia nueva el vestuario, pero lo que el ‘Cholo’ parecer tener claro es que no quiere seguir contando con Matheus Cunha más allá de la presente campaña.

A pesar de fichar por el club en 2021 a cambio de 26 millones generando mucha ilusión ya que llegó a la capital estando considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño, el rendimiento del delantero está siendo muy decepcionante. Lejos de coger el testigo de Luis Suárez y apuntalar el ataque rojiblanco, los números del ariete sudamericano está siendo irrisorios y fruto de ello Simeone ha pedido a la directiva que comience a trabajar en la salida del futbolista de 23 años, según ha recogido Goal.

Para más inri, el bajo rendimiento de Cunha, quien aún no ha estrenado su casillero particular de goles en la presente temporada, le ha dejado fuera de la laureada convocatoria de Tite para el Mundial de Qatar. El seleccionador de la canarinha ha sido uno de los primeros técnicos en exponer este listado y jugadores como Neymar, Vinicius, Rodrygo Goes o Gabriel Jesus han sido los causantes de esta ausencia del jugador rojiblanco.

A pesar de que muchos vaticinaban la presencia de Cunha en Qatar dado que venía contando para Tite con asiduidad, este bajón experimentado en Madrid ha provocado el primer gran varapalo de su carrera deportiva, pero no el último. Simeone parece estar dispuesto a enterrar su sueño de triunfar como jugador del Atlético y el próximo verano, si es que no lo hace antes en enero, el delantero verá la puerta de salida del club.

Además, su estancia en Madrid está provocando su desvalorización en el mercado, por lo que la venta no se dará por una cifra superior a 25 millones: solo un giro de 180º podrá convencer a Simeone y, por ende, salvarle del despido.