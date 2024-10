Vinicius y Rodrygo se avergüenzan de él, pero Ancelotti espera un Marcelo tras 4 años sin atreverse

No todo ha salido mal por ese camino, sin embargo, la mayoría de las veces, así ha sido. Y eso, como poco, llama a la alarma. No obstante, los informes en las oficinas del Santiago Bernabéu son claros: el Real Madrid puede que vaya al mercado de enero en busca de una necesidad, la del central.

Uno con el que no se cuenta, otro que tendrá que esperar y un último caso que genera terror

El Real Madrid se halla en una tesitura en la que no querían verse Florentino Pérez, y menos Carlo Ancelotti, como es la de estar ante el peor calendario posible -siete títulos en juego, aunque uno, la Supercopa de Europa, ya se ha jugado y conseguido- y pillándose los dedos. Pero esto es lo que hay y los informes, tras la negativa veraniega de Leny Yoro, que se fue al Manchester United, no son los mejores: uno con el que no se cuenta, otro que tendrá que esperar y un último caso que genera terror.

Sí, por que el jugador con el que Carlo Ancelotti no cuenta en la rotación es Jesús Vallejo, uno de los errores de cálculo más grandes que se le recuerdan al club blanco. Además, la recuperación de David Alaba va más lenta de lo esperado y eso que todavía no está para entrenar con el resto de compañeros, tras lo cual llegará una pretemporada específica y forzarle a coger ritmo, algo que puede durar meses. Por último, está el caso por el que los blancos no han vuelto a atreverse a dar este paso invernal: Reinier.

El fichaje por 30 millones del exjugador de Flamengo ha sido un rotundo fracaso, uno que contrasta con los aciertos de Vini Jr. y Rodrygo Goes, y junto a él ha habido otros, como Cicinho, Huntelar, Higuaín, Adebayor, Gravesen, Gago… todos ellos de factura dudosa. Es verdad que en invierno también arribó en el Bernabéu, Marcelo, uno de los mejores de la historia del Madrid en su puesto, de modo que, de abrirse a fichar 4 años después, tras la incorporación de Reinier Jesus en 2020, el Madrid ha de dar en el clavo.

Quieren un central, suena Vitor Reis y otros tantos, pero, ¿merece la pena? Debe ser así, lo de Dani Carvajal los ha puesto en alerta: ¿y si se lesionan gravemente Rüdigero Militao?