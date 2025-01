Vitor Roque pone en jaque al Barça, Joan Laporta pierde la paciencia con él

El joven talento brasileño, Vitor Roque, ha protagonizado una de las historias más comentadas en el FC Barcelona en los últimos meses. Cedido al Real Betis, el delantero ha mostrado una gran evolución y un rendimiento destacado en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, lo que ha comenzado a generar preocupación en el club azulgrana. Joan Laporta, presidente del Barcelona, ya habría perdido la paciencia con el futbolista, considerando que su futuro podría alejarse del Camp Nou.

Vitor Roque, tras una temporada destacada en el Atlético Paranaense, llegó al FC Barcelona con la promesa de convertirse en una estrella del futuro. Sin embargo, el joven delantero no logró hacerse un hueco en el primer equipo y, debido a la falta de minutos, el Barcelona decidió cederlo al Real Betis en el último mercado de fichajes. Ahora, tras un tiempo en Sevilla, Roque regresa a Barcelona para disputar la Copa del Rey con el Betis, y su rendimiento ha sido de los más destacados.

En su cesión al Real Betis, Vitor Roque ha encontrado el espacio necesario para desarrollarse como jugador. Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, el brasileño ha tenido la oportunidad de disputar partidos con regularidad, algo que no podía lograr en el Barça debido a la competencia en el ataque. Su adaptación al fútbol español ha sido rápida y efectiva, y ha demostrado un nivel de juego muy superior al que mostró en Barcelona. Con goles, asistencias y una gran conexión con sus compañeros, Roque ha dejado claro que tiene potencial para ser una pieza clave en cualquier equipo de LaLiga.

La situación de Vitor Roque ha puesto a Joan Laporta en una posición incómoda. A pesar de haber sido considerado uno de los fichajes más prometedores de los últimos años, el brasileño no ha cumplido las expectativas del club. Laporta, frustrado por el hecho de que Roque no haya logrado afianzarse en el primer equipo del Barcelona, ha tomado la decisión de cederlo al Betis, con la posibilidad de que su futuro en el club sea incierto.

