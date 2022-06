Vuelco radical: Cavani por Suárez, el inesperado trueque de Simeone

El Manchester United de CR7 va a sufrir este verano un lavado de cara impresionante. Desde la llegada de Erik Ten Hag al banquillo ha quedado claro que los red devils quieren dar un giro de tuerca radical a su proyecto y por eso están moviéndose en el mercado para conseguir fichajes de primera línea pero también han abierto de par en par las puertas de salida. Primero Pogba, después Juan Mata, y ahora Edinson Cavani que puede tener su futuro muy ligado a la Liga española.

El veterano uruguayo encara la recta final de su carrera deportiva pero está convencido de que todavía le queda algún año rindiendo al máximo en una competición de gran nivel como puede ser LaLiga. Por eso, está buscando un nuevo acomodo para cuando salga de Manchester (el United aún no ha hecho oficial su marcha, pero lo hará en las próximas horas) y, según cuentan las informaciones vertidas por El Chiringuito de Jugones, hay cuatro clubes españoles que están dispuestos a hacerle un hueco en sus plantillas. Ellos son el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad y el Sevilla.

El ex delantero del París Saint Germain sigue teniendo renombre y un cierto cartel por todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva y pese a su edad en las direcciones deportivas son conscientes de que Cavani tiene una gran facilidad para hacer gol. Por eso, algunos lo siguen considerando un refuerzo de lujo para sus plantillas.

El Atlético de Madrid está buscando un delantero que supla la marcha de Luis Suárez y el conjunto colchonero se ha interesado por la posición del atacante del United. Es cierto que Cavani cuenta con la misma edad que su compatriota pero puede aportar cosas al juego del Cholo Simeone y ser un buen complemento en ataque para Griezmann y para Joao Félix. En cualquier caso, el futbolista llegaría libre y no tendrían que pagar nada por su traspaso al finalizar contrato en Old Trafford. Ahora la pelota está en el tejado del futbolista, a quien ofertas no le faltan y también de fuera de España, pero tendrá que decidir su futuro en las próximas fechas.