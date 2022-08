Vuelco total entre el Barça y el ‘nuevo Pedri’: Xavi dicta sentencia

Las cosas se han puesto serias una vez empezada la temporada de liga para el Barcelona, y Xavi se está viendo obligado a tomar importantes decisiones dentro del vestuario. Una de ellas, es la de no contar con Pablo Torre, ex del Racing de Santander que llegó con el cartel de ‘nuevo Pedri’ a sus tan solo 19 años. Así lo confirma en el ‘Diario Ara’, Sergi Escudero, periodista de EFE que añade, además, que el joven jugador no quiere jugar en el Barça Atlètic en la Primera RFEF. Un golpe a la moral del chaval que se embarcó en la gira estadounidense del primer equipo y que finalmente podría ver truncada su prometedora progresión.

Lo cierto es que el Barcelona cuenta con jugadores de un gran nivel en la zona del campo en la que se desempeña Pablo Torre, la mediapunta. Hombres como Pedri y Gavi son titulares indiscutibles, a los que hay que sumar nombres de jerarquía como los de De Jong o Pjanic. Algo que dificulta mucho el poder disfrutar de minutos a la perla del Racing que salió de su club con la idea de poder triunfar lo antes posible en uno de los grandes de España.

Ante esto, Xavi, principal valedor que participó en el fichaje del jugador, se ha visto en la tesitura de no poder asegurarle sitio en la primera plantilla, y la solución por mucho que sea complicada de asimilar estaría en pasar la temporada en el filial blaugrana. El Real Madrid, a su vez, también mostró interés en Pablo Torre, quien finalmente descartó la opción precisamente por convencimiento expreso de un Xavi que supo seducirle mediante conversación telefónica.

Hoy día muchos son los jóvenes jugadores que recalan en grandes equipos con mejor o peor suerte para el desarrollo de sus carreras. Para consuelo de Pablo hay ejemplos como los de Vinicius y Rodrygo, que antes de jugar en el primer equipo del Real Madrid pasaron tiempo en el filial blanco dirigido en ese momento por Zidane. Futbolistas que hoy día han llegado a ser titulares para Ancelotti llegando a ser decisivos en los títulos de su equipo.