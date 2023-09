Xabi Alonso da un golpe de realidad al Real Madrid y su deseo para suplir a Ancelotti

Xabi Alonso lidera las listas para ser el próximo entrenador del Real Madrid. El actual técnico del Bayer Leverkusen está viviendo un momento muy dulce en el cuadro alemán, donde el club marcha como tercer clasificado de la Bundesliga, no habiendo perdido ni un solo encuentro de los cinco disputados hasta el momento. Unos números que le hacen estar en el pódium, junto a Borussia Dortmund y Bayern de Múnich, con el que está empatado a puntos y solo le supera por diferencia de goles.

El preparador español atendió el pasado jueves a los medios de comunicación en la rueda de prensa correspondiente a la previa del choque contra el Mainz 05. Al ex futbolista blanco le preguntaron acerca de su hipotético futuro en el banquillo merengue de cara a la próxima campaña. "Es demasiado pronto, estamos en septiembre, para mí no es un tema", aseguró el técnico vasco. "Hemos empezado bien la temporada. Queremos que los jugadores mantengan la concentración. Debo ser el primero y dar ejemplo", puntualizó Xabi, que tiene muy claro dónde se encuentra todavía.

"Los jugadores saben como son las cosas en el fútbol. No es nada nuevo. No hemos hablado de ello. El tema no me molesta porque el equipo mantiene la concentración. Tenemos una buena energía, una meta ambiciosa por la que luchamos. Es suficientemente importante para mantener la concentración", agregó. El donostiarra es conocedor de las noticias que llegan desde España y que lo relacionan con el cuadro madridista, como posible sucesor de Carlo Ancelotti.

A pesar de su negativa para hablar sobre temas que no estén relacionados con su presente, la respuesta de Xabi Alonso ha generado un ambiente de ilusión entre el madridismo, que ya se frota las manos con el que posiblemente sea la persona que lidere la dirección técnica del conjunto blanco de cara al próximo curso. Además, su prometedor arranque de temporada lo convierte aún más en el favorito entre los aficionados: siete duelos sin conocer la derrota entre Bundesliga, DFB Pokal y Europa League.