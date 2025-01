Xabi Alonso toma una decisión tras la derrota ante el Atlético de Madrid, no hay vuelta atrás

La derrota del Bayer Leverkusen ante el Atlético de Madrid en la Champions League ha puesto en marcha una serie de eventos que podrían cambiar el rumbo del fútbol europeo. Mientras el equipo alemán sufrió una dolorosa derrota, otro acontecimiento podría ser aún más trascendental: Xabi Alonso está más cerca que nunca de convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid.

La noticia que más ha impactado a la afición madridista ha sido el anuncio oficial de la salida de Carlo Ancelotti al final de la temporada. El periodista Edu Pidal, de Onda Cero, fue el encargado de confirmar lo que muchos ya intuían: el técnico italiano no continuará en el club blanco tras el cierre de la campaña. Aunque la noticia no ha sido una gran sorpresa, sí ha llegado en un momento clave, cuando el Real Madrid sigue peleando por los tres grandes títulos: La Liga, la Champions y la Copa del Rey.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene claro que Xabi Alonso es su elegido para el futuro. El actual técnico del Bayer Leverkusen ha demostrado una capacidad táctica impresionante y un estilo de juego que encaja a la perfección con la filosofía del club blanco. Sin embargo, la derrota ante el Atlético de Madrid podría ser el catalizador que acelere su llegada al Santiago Bernabéu, podría haber sido el último aviso para el exfutbolista del Real Madrid.

Speculation surrounds Xabi #Alonso potential return to Real Madrid as manager. While expressing admiration for the club, Alonso remains focused on Bayer Leverkusen's objectives. Real Madrid's interest builds especially if #CarloAncelotti departs. #RealMadrid #News pic.twitter.com/krjttxPvwu