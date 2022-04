Xavi, aterrado con su marcha, y no es Dembélé: Qatar lo hace de oro

Hay tiempo, pero cada vez menos, y las alarmas se disparan en Barcelona debido al jugador del que hablamos y del impacto que supondría su marcha de la entidad culé, máxime teniendo en cuenta que esta se realizaría sin ganancia alguna para las arcas blaugranas. Es cierto que este escenario se ajusta a la perfección con el que vive de forma límite el club con Ousmane Dembélé; recordemos, un factor crucial para Xavi, pero esta vez no es del francés del que hablamos.

Porque el jugador que se asoma a su salida por terminar contrato y con el que el Barça tiene profundas y serias discrepancias en un posible acuerdo de renovación es Gavi, jugador de la cantera que acaba contrato en 2023 y por el que suspiran muchos grandes clubs de Europa. El problema con Gavi viene a ser el mismo que afecta a Dembélé: el club no quiere llegar a las exigencias de económicas del entorno del jugador y eso lo aleja del Barça.

Pero, ojo, porque la situación económica del Barça, sea más o menos precaria, no puede condicionar el peso específico que estos jugadores pueden tener en el mercado y, por ende, tampoco son excusa para abordar su mejora de contrato. Tengan en cuenta que el factor sentimental es un hecho con ambos jugadores, más si cabe en el caso de Gavi, pero el mercado les promete proyectos iguales o más ambiciosos que el del Barça y mejores condiciones salariales. Mala combinación.

Y llegado este punto cabe decir tres cosas con el internacional español: como con Dembélé, el jugador está por la labor de bajarse algo el sueldo para seguir en el Barça, pero no a cualquier precio. Por otro lado, cuenta con suculentas proposiciones no formales desde fuera, por ejemplo, del Liverpool y se especula que también del Manchester City; y por último hay que señalar que si su valor sigue al alza por su juventud y nivel sobre el césped, este puede dispararse en Qatar, en el Mundial, donde es un fijo de Luis Enrique en una de las aspirantes al título de la Copa del Mundo. El Barça no tiene un problema con las renovaciones, sino dos, y son muy gordos: si la salida de Dembélé será traumática, la de Gavi sería catastrófica.