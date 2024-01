Xavi, cariacontecido tras Las Palmas: tiene contrato hasta 2028 y ya es tan criticado como Raphinha

Si Gavi es el joven que más méritos ha hecho durante las últimas temporadas para firmar un contrato de larga duración con el FC Barcelona lo de Alejandro Balde no ha sido menor ya que el rendimiento del lateral español de 20 años ha sido majestuoso desde que Xavi Hernández le brindó sus primeras oportunidad con el primer equipo blaugrana.

La importancia de Balde fue creciendo a medida a aumentaba su dosis de minutos y esto terminó desencadenando la salida de Jordi Alba de Barcelona, pero hoy la situación es muy diferente para el jugador formado en La Masia.

Las dudas generadas por Balde en los dos primeros meses de campaña tuvieron, como gran consecuencia negativa, que Luis de la Fuente dejó de contar con el futbolista en las convocatorias de La Roja, una premisa que se ha mantenido en el tiempo, pero ni siquiera con Xavi ha conseguido mantener un rol como titular indiscutible.

Bien es cierto que las lesiones de algunos futbolistas clave de la línea defensiva han permitido a Balde seguir disfrutando de una gran cantidad de minutos, pero el rendimiento del jugador es completamente opuesto a lo presenciada durante las dos campañas previas y esto está comenzando a ser problemático para Xavi y Joan Laporta, quien decidió extender su compromiso con una renovación por todo lo alto hasta 2028.

El partido de Balde en Las Palmas, a pesar de la victoria final de los culés, terminó por confirmar lo que Xavi y el barcelonismo se olían: el futbolista ya no es tan diferencial en el sector izquierdo y, amén de conceder muchos espacios en labores defensivas, se está mostrando mucho menos contundente y solvente a la hora de desbaratar ofensivas rivales.

Para más inri, su trabajo en ataque no está siendo tan destacado, en parte porque la dinámica del equipo en la parcela ofensiva no está siendo la más satisfactoria y todo ello ha terminado por situar a Alejandro Balde, a día de hoy, como uno de los jugadores más criticados de la temporada en can Barça junto a Raphinha o Robert Lewandowski, quienes tampoco están mostrando la misma versión gratificante que en la temporada 22/23.