Xavi contra las cuerdas: brutal ‘bofetón’ por Dani Alves, De Jong goza

Pasan los días y más se va agravando el actual problema que trae de cabeza a Xavi y compañía. El puesto de lateral derecho es la principal preocupación en Can Barça, y pese a que el de Terrasa mostró no contar con él para el partido ante el Rayo, la posible salida de Sergiño Dest al Manchester United, dejaría a Sergi Roberto como único efectivo en ese puesto. Así se informa desde el medio británico ‘TalkSport’, noticia que de producirse seguiría mermando un puesto que desde la salida de Dani Alves no ha podido ser reforzado por el Barcelona.

Muy pendiente no está otro que Frenkie de Jong, ya que al holandés se le lleva vinculando al Manchester United durante todo el verano y la llegada de Dest a los ‘Red Devils’ podría terminar de convencer al mediocampista de salir del Barça. Ambos jugadores proceden del Ajax y la amistad que les une podría ser el detonante de su salida hacia un mismo equipo donde seguir sus caminos. Pendiente de todo está también Joan Laporta, quien no sabe cómo terminar de convencer a De Jong de que se baje el salario si quiere continuar en el Camp Nou con el correspondiente daño a la imagen del holandés que ello conlleva.

Por otra parte, el haber dejado de contar en su momento con Dani Alves, parece haberle costado un maleficio a Xavi, que no encuentra manera de encontrar un lateral tras la reciente renovación de Azpilicueta con el Chelsea. Araújo está sirviendo de comodín para ese puesto ante disgusto del uruguayo, que desea jugar de central y no ser el apagafuegos del equipo.

El Manchester United reforzaría así una posición donde Wan Bissaka tiene todas las papeletas de no seguir. También ha entrado en la terna de posibles candidatos el belga, Thomas Meunier, que actualmente milita en el Borussia Dortmund. Ten Hag se vería así de nuevo las caras con Dest tras hacerlo en el Ajax, misma situación que se ha dado con los fichajes de Malacia y de Lisandro Martínez que también habían coincidido con el técnico holandés en el club de Ámsterdam.