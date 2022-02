Xavi da la victoria a Ousmane Dembélé: el Barça, arrastrado, claudica

Xavi, y por ende Joan Laporta y su junta directiva, han transigido con Ousmane Dembélé, que ya tuvo minutos y fue de lo más incisivo y peligroso del Barça ante el Espanyol (2-2) y terminará por ganarse el hueco en la pizarra de Xavi, que sabe que el francés es su jugador ‘más diferente’. Con Traoré y El Mosquito, el Barça es más directo y peligroso desde las bandas, con amplitud, y por eso ante las urgencias deportivas azulgranas, el galo es crucial. Por eso no solo ha ganado el jugador de Les Bleus la partida al Barça, sino que será capaz de alargar la agonía de Can Barça como eje determinante de la plantilla.

Hay que decir que la llegada, procedente del Arsenal, al equipo de Pierre Emerick Aubameyang, íntimo amigo de El Mosquito, y el gran vínculo que tiene el francés con el resto de compatriotas suyos del elenco blaugrana hacen que Dembélé -que, como decimos, es ya de por sí el jugador más desequilibrante de la plantilla- sea necesario para mantener la salud del grupo y, a la vez, ser definitivo en las futuras aspiraciones de éxito del Barcelona.

Dicho de otra forma, Xavi ha convencido al club de que el destino de Dembélé está fuera de su alcance, sí, pero le necesita hasta que acabe la temporada, de modo que el Barça cede con el jugador por su propio bien. Con Memphis Depay pendiente de evolución pero cada vez más perdido en el recuerdo y una amplitud enorme de recursos en ataque, resulta paradójico que Dembélé termine siendo una de las estrellas del equipo al que ha negado su favores de futuro.

Pero, ¿tiene otra posibilidad Xavi con él? Desde luego que no, Dembélé se ha negado a salir en enero y tiene contrato hasta junio, por lo que quiere jugar y, a la vez, ser dueño de su destino en el mercado. Y lo que es más importante, el Barça, como se ha visto, lo necesita. Así las cosas, muy probablemente el aficionado culé tenga que prepararse para un escenario que era inesperado hace unas pocas fechas, con un jugador francés cada vez más indiscutible en el once blaugrana, ganando minutos y prestigio de cara a firmar un contrato millonario en junio con otro club que no dejará ni un euro en las arcas culés.