Xavi, Deco y Laporta, 45M y a por la perla: talento para contrarrestar a Vinicius, Rodrygo y Endrick

Como han demostrado Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, para desgracia del Barça, las apuesta por las joyas brasileñas son a veces baratas y muy fructificas, de hecho, ya ha dolido en can Barça que el Real Madrid se llevara a Endrick -por el que los blancos pagaron todavía más que por los otros dos sudamericanos citados, concretamente 60M- pero lo que no van a permitir Xavi Hernández, Deco y Joan Laporta es que también se esfume la otra joya de 18 años.

El interés existe, resta saber si podrán reunir el dinero

Tal y como afirma el diario Goal, el Barcelona anda tras la pista del delantero centro del Club Athletico Paranaense, Vitor Roque, de solo 18 años, al que persiguen varios clubs del continente, entre ellos el Real Madrid. De una habilidad endiablada, Roque es junto a Endrick una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño durante la próxima década y su fichaje, como ocurre siempre con este tipo de perlas brasileñas, bien puede ser la panacea o resultar un fracaso. Pero el Barça está dispuesto a asumir el riesgo.

Bueno, espera asumirlo si puede reunir el dinero que permita su compra. Esa cifra la sitúa el citado medio de comunicación en 45 millones de euros, justo lo que costaron en su día, al menos oficialmente, los dos delanteros actuales del Real Madrid.

Roque no es un extremo, aunque tenga capacidad para caer a banda, sino más bien un referente y un goleador, pero como Endrick, hablamos de un jugador de baja estatura, con centro de gravedad corto y que esconde muy bien la pelota. A ello hay que sumar un gran olfato goleador, un buen manejo de las dos piernas y, pese a su estatura, 172 centímetros, la capacidad de ser un gran cuerpeador en el juego de espaldas.

Fases del nuevo proyecto

Lo de Roque está encuadrado dentro de la última fase de proyecto 23/24 de cara al próximo mercado, que tras la salida de Sergio Busquets pretende inyectar liquidez y también vender a jugadores como Ansu Fati y Ferran Torres. Con ello, Roque podría ser una realidad.