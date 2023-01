Xavi deja a Ansu Fati acorralado: prueba de fuego clave para su futuro

Tras las victorias de Real Madrid y FC Barcelona en la jornada anterior de LaLiga (contra Athletic Club y Getafe CF respectivamente), el conjunto de Xavi Hernández será el primero de los dos en jugar la jornada 19 de la competición con la visita a Montilivi (mañana a las 16:15h), donde se enfrentará al Girona FC con la oportunidad de meter presión a su perseguidor en la clasificación que, recordemos, recibirá domingo a la Real Sociedad a las 21:00h. Sin embargo, los culés antes tendrán que vencer al conjunto gerundense en un partido peligroso para los azulgranas que no podrán contar ni con Robert Lewandowski ni con Ferran Torres, ambos ausentes por sanción.

Así las cosas, sumado además a la salida de Memphis Depay, Xavi Hernández únicamente podrá contar con tres delanteros en sus filas, como son Raphinha, Dembélé y Ansu Fati. Especialmente importante será el partido para este último quien, sin duda alguna, no está pasando por un buen momento individual esta temporada y ha empezado a despertar incluso dudas acerca de su futuro en Can Barça. De este modo, el partido contra el Girona se podría convertir en una prueba de fuego para confirmar las sensaciones con Ansu Fati y ayudar a tomar una decisión en el club con respecto a su porvenir.

De hecho, según informó Catalunya Ràdio, la delicada situación económica que atraviesa el FC Barcelona podría incluso obligar a realizar una venta dolorosa a final de temporada que pudiera generar muchos ingresos en el club. Algo que, por otro lado, solo se podría conseguir vendiendo a un activo formado en La Masía, ya que de esta manera todo lo que la entidad catalana ingresara por él serían beneficios netos. Y en este contexto, con Gavi, Alejandro Balde y Ronald Araújo como intocables en las alineaciones de Xavi, todas las miradas se sitúan en el ‘10’ culé que, si no consigue mejorar sus prestaciones podría verse obligado a cambiar de aires en verano a cambio, eso sí, de una oferta adecuada que no baje de los 60 o 70 millones de euros, teniendo en cuenta que el futbolista azulgrana todavía tiene 20 años de edad y ya demostró en un pasado tener nivel suficiente como para ser uno de los mejores atacantes del panorama futbolístico europeo -si más no por potencial-.

Por lo pronto, como comentamos, la primera de las oportunidades que tendrá para revertir su situación será durante el partido de mañana contra el Girona FC, donde apunta a ser titular. Junto a él, Ter Stegen saldrá bajo palos, acompañado presumiblemente de Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen y Jordi Alba en defensa; con un centro del campo formado por Frenkie de Jong, Pedri y Gavi; y una línea ofensiva con Raphinha, Ousmane Dembélé y el mencionado Ansu Fati.

En cualquier caso, resulta evidente que con 28 goles encajados en 18 jornadas y habiendo recibido al menos un gol en todos los partidos que han jugado, el choque contra el Girona podría ser un escenario idóneo para que Ansu Fati pueda volver a mostrar su mejor versión y pueda convencer de este modo a Xavi Hernández. Desde luego, calidad futbolística tiene de sobra.