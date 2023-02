Xavi destapa la verdad sobre Frenkie De Jong y su futuro… con Garnacho y Sancho en el ajo

Frenkie de Jong fue uno de los futbolistas que a punto estuvieron de salir del Camp Nou el pasado verano dada la urgencia de la directiva de inyectar capital para paliar los problemas económicos que sufre la entidad y, por ende, poder acometer nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla. El centrocampista neerlandés se postuló como la pieza ideal para ello ya que su valor de mercado y el interés de Erik ten Hag en juntarle con Alejandro Garnacho o Jadon Sancho -entre otros- en el Manchester United encarrilaron la operación de forma vertiginosa.

Finalmente, Frenkie de Jong decidió permanecer en Barcelona donde, a pesar de no contar con sumo protagonismo durante los primeros meses de la campaña, ha logrado asentarse en el ’11’ ideal de Xavi Hernández y convertirse en titular indiscutible para el entrenador catalán, quien ha realizado unas declaraciones -recogidas por The Sun- que ponen de manifiesto la importancia del futbolista en el proyecto que lidera: “Fue muy claro conmigo. Quería quedarse con nosotros y no hubo duda. Es nuestro jugador y estoy muy contento y satisfecho con su rendimiento y liderazgo. Está en un gran momento, como todo el equipo”.

El Barça recibe hoy, precisamente, a los red devils con motivo de la Europa League y Frenkie de Jong será uno de los integrantes del ‘11’ de Xavi que tratarán de llevar en volandas al equipo hacia la victoria. En lo personal, para el centrocampista neerlandés será cita muy especial ya que delante tendrá el equipo al que pudo llegar el verano pasado y el cual tratará de cerrar su incorporación próximamente ya que, tal y como avanzamos en Don Balón, Ten Hag ha pedido a la directiva del United que realice una nueva ofensiva por el futbolista de 25 años.

La no clasificación del conjunto inglés para la presente edición de la Champions League fue el detonante que llevó a Frenkie a ratificar su continuidad en el Camp Nou, aunque no tardó mucho el equipo español en protagonizar una nueva decepción en esta competición cayendo en la fase de grupos.

Por ende, con los red devils asentados en la zona privilegiada de la clasificación de la Premier League y con opciones vivas de pelear por el liderato (5 puntos de desventaja respecto al City), el club tiene un motivo de peso para ilusionarse con el posible aterrizaje de De Jong en Old Trafford el próximo verano… sin descuidar el factor determinante que podría desatar la ira de Xavi: la necesidad del Barça de hacer caja.