Xavi está eufórico: Haaland y De Bruyne lo disfrutaron, pero el top mundial soñaba con ir al Barça

Ha comenzado la temporada 23/24 siendo una de las piezas más destacadas en la plantilla dirigida por Xavi Hernández y eso ya supone una excepcional noticia para el técnico catalán, Joan Laporta y los aficionados culés. Ïlkay Gündogan llegó este verano a la Ciudad Condal tras finalizar su contrato con el Manchester City, un equipo en el que logró convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y en el que pudo disfrutar de compañeros de la talla de Erling Haaland o Kevin De Bruyne, y su arranque de campaña ha cumplido a la perfección con las expectativas depositadas en el centrocampista alemán.

Es cierto que la presencia de Frenkie de Jong, Gavi y Pedri y la posterior incorporación de Oriol Romeu al equipo generaron algunas dudas sobre cómo podría Xavi hacer encajar a todas estas piezas en su ‘11’ de gala, pero la lesión sufrida por el mediapunta tinerfeño enterró esta incógnita. Eso sí, habrá que ver cómo soluciona esto el de Terrassa cuando disponga de todos sus centrocampistas.

En tal caso, que Gündogan forme parte de las filas blaugranas a día de hoy, con un contrato de tres temporadas y tras aterrizar a coste cero en Barcelona, supone una noticia muy gratificante para el proyecto y el propio jugador se ha encargado de manifestar su pleno compromiso con el mismo, aprovechando su intervención para dejar un recadito al Manchester City: “Al final no fue ni uno ni dos años. No hubo ningún problema con el tiempo de ejecución. El City esperó un tiempo relativamente largo hasta que comenzaron las conversaciones. Si esto hubiera sucedido un poco antes, la situación habría sido diferente. Así que al final fue el final perfecto, no podría haber llegado en un mejor momento. También era mi sueño de infancia jugar en el FC Barcelona”, comentó a Bild.

Recordemos que la salida del alemán del Etihad Stadium fue un tanto polémica ya que Pep Guardiola ansiaba seguir disfrutando de su talento, pero la opción de trabajar con Xavi Hernández y esa demora a la hora de iniciar las negociaciones terminaron brindando un centrocampista de mucho nivel al técnico blaugrana.

Además, para poner el broche a estas palabras, Gündogan ha confesado que otros colosos europeos como el Arsenal y el PSG también contactaron con su agente para intentar concretar su llegada al Emirates Stadium o el Parque de los Príncipes, pero ese firme deseo de enfundarse la elástica del Barça cerró el culebrón sin mayor tardanza.