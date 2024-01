Xavi Hernández anuncia lo que nadie esperaba en ‘can Barça’: Joan Laporta llamará a Rafa Márquez

Con el pobre rendimiento del Barça, no han sido pocas las voces críticas que han atacado con dureza el desempeño de la plantilla entrenada por Xavi Hernández. El técnico egarense llegó al conjunto blaugrana prometiendo recuperar el estilo de juego que hizo grande al Barcelona. Sin embargo, casi dos años después, hay poco o nada de ese equipo que Xavi prometió, hecho que comienza a generar ciertas prisas en la ciudad condal donde no solamente los aficionados se preguntan sobre el futuro del catalán, sino que también lo hace el mismo Xavi.

Como Guardiola o Luis Enrique, el tiempo se le acaba

Si hay algo que sea desgastante en el fútbol, eso es ser entrenador del Barça. El conjunto blaugrana ha demostrado ser de lo más demandante que existe para un técnico, que debe ser capaz de sacar tanto resultados positivos como de presentar un juego reconocible y único en el mundo como es el del FC Barcelona.

Ante esta situación, Xavi ha sido preguntado sobre el tiempo que espera que le quede como entrenador culé, pregunta a la que ha respondido dejando serias dudas: “Llevo dos años y medio en el cargo. Luis Enrique estuvo tres y Guardiola cuatro, así que me queda menos que más. Llegará un punto que me iré” afirmó un Xavi que aparenta ser cada vez más consciente de que si no cambia mucho la situación, tiene los días contados en el Barcelona.

Joan Laporta sabe la respuesta inmediata

Con las palabras de Xavi, hará bien el presidente culé de comenzar a trabajar para tener atado el que sería el sustituto ideal para el egarense. En este sentido, hay un nombre de la máxima confianza en la directiva culé y no sería otro que el de Rafa Márquez, el entrenador del Barça Atlètic, el cual llegaría con una experiencia mínima en los banquillos, pero con gran conocimiento de causa sobre qué necesita el Barcelona.

Así pues, duras noticias para todo el Barça, que, tras las palabras de Xavi Hernández, parece que está cada vez más cerca un cambio de entrenador para el cual Joan Laporta no tiene un candidato claro, aunque cuenta con el seguro de vida que representa Rafa Márquez para la directiva blaugrana.