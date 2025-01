Xavi Hernández prepara su venganza contra Laporta con la Juventus

La Juventus atraviesa una etapa complicada en la Serie A. Con solo 37 puntos, se encuentra en la quinta posición, a una considerable distancia de 16 puntos del líder, el Nápoles. El equipo italiano vive una temporada llena de altibajos, marcada por la inconsistencia en la liga y una crucial última jornada en la Champions League, donde debe enfrentarse al Benfica para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. En este contexto, el club comienza a considerar alternativas para su banquillo, y ha puesto la mirada en un nombre con mucha historia: Xavi Hernández.

Las conversaciones informales con Xavi

Según informa L’Équipe, la Juventus ha iniciado conversaciones informales con el entorno de Xavi Hernández, quien fuera entrenador del FC Barcelona hasta la temporada pasada. Estas conversaciones no implican que el club tome decisiones inmediatas sobre su actual entrenador, Thiago Motta. No obstante, la intención de la Juventus es explorar opciones a largo plazo y mantener abiertas las posibilidades en el mercado de entrenadores. Este interés se da en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de Motta, quien no ha logrado estabilizar el rendimiento del equipo.

💣 Desde Francia apuntan a que la JUVENTUS habría iniciado CONVERSACIONES con XAVI.



📞 El conjunto italiano habría llamado para permanecer abierto al mercado, no para buscar un sustituto a Thiago Motta a corto plazo. pic.twitter.com/Y4sciHBieR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 27, 2025

Xavi Hernández había anunciado un año sabático tras su salida del FC Barcelona. Durante este tiempo, el entrenador catalán se ha dedicado a desconectar del fútbol, reflexionando sobre su futuro profesional. Sin embargo, las especulaciones sobre su regreso al banquillo no han cesado, y cada vez que surge una vacante en equipos de gran calibre, el nombre de Xavi se coloca en las listas de posibles candidatos.

¿Un regreso a la acción?

La Juventus podría ser el destino de Xavi para la próxima temporada, aunque aún está por verse si el exjugador del Barcelona decide regresar tan pronto. Su actual postura es la de priorizar su descanso personal, pero el proyecto de la Juventus podría ser lo suficientemente atractivo como para que cambie de idea. Además, la oferta de un club con tanto renombre en Europa podría ser una oportunidad que Xavi no quiera dejar escapar.

Este movimiento, en caso de concretarse, no solo significaría un cambio importante para la Juventus, sino también una especie de "venganza" hacia Joan Laporta, presidente del Barcelona. La relación entre ambos ha sido tensa en los últimos tiempos, y el fichaje de Xavi por un rival histórico como la Juventus podría ser visto como un capítulo más en esa historia no resuelta.