Xavi imita a Pep Guardiola con una táctica que irritará a Joan Laporta: 2025 podrá ser su adiós

El paso de Xavi Hernández en el Barça poco tiene que ver con el de Pep Guardiola en el conjunto culé. El egarense tomó las riendas del equipo en el peor momento de su historia reciente y poco a poco está devolviendo a los culés a donde pertenecen. Por su parte, Pep llevó a los suyos al Olimpo desde el primer año. Una gran diferencia, que no ha servido para cambiar la idea de Xavi de imitar la fórmula de su maestro a la hora de renovar su contrato.

Sin certezas con su futuro a largo plazo

Con el contrato llegando a su final, según la información de Marca, Xavi ha optado por no cerrar su futuro. Y es que, ante todas las inclemencias que pueden asolar al técnico culé, éste ha preferido renovar a corto plazo y cada año para poder decidir en función de su rendimiento anual, obligándose a él y al club a revisar cada temporada si él es el técnico propicio para el club. Una idea que implantó Pep Guardiola y que ahora retomará Xavi Hernández, haciendo sufrir por su continuidad, tanto a los aficionados como a Laporta de forma anual.

El egarense, de esta forma se hace dueño de su destino de forma anual, además de permitirse revisar su sueldo cada temporada. Un aspecto donde parece que le ha fallado al Barça. Y es que, pese a prometer que no pondría ninguna dificultad al club, la realidad es que el aumento de su salario ha sido un golpe que no esperaban en el club, que han visto como Xavi se quería cobrar a posteriori lo que no ingresó en sus primeros dos años, donde perdonó mucho dinero al club.

Renovación deseada, pero complicada

Como hemos dicho, pese a las palabras de tranquilidad de Xavi y su evidente deseo de seguir siendo el entrenador del Barça, las negociaciones contractuales se han alargado más de la cuenta, tanto en el aspecto de la duración, donde se esperaba que llegara hasta 2026, como en lo económico donde los culés han hecho un esfuerzo.

Así pues, en can Barça ya se han garantizado el entrenador para la próxima temporada, un Xavi que, según los resultados y sus sensaciones decidirá si sigue más allá de 2025.