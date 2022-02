Xavi lo sabía, Luis Suárez, Joao Felix y Cunha entierran el 'cholismo'

El partido entre el FC. Barcelona y el Atlético de Madrid dejaron muchos detalles para el análisis, pero la previa del encuentro entre el quinto y cuarto clasificado de La Liga Santander tuvo como protagonistas a los dos entrenadores de ambos clubes.

Diego Pablo Simeone no quiso dejar escapar la ocasión, se la tenía guardada al de Terrasa desde hacía 6 años y aprovechó la oportunidad en rueda de prensa para atizar al técnico en su primer duelo particular:” en 2016 Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño”, comentaba el argentino.

Casi al mismo tiempo comparecía en rueda de prensa el entrenador culé al que le hacían llegar las declaraciones previas de Simeone:” No sería el estilo del Barça. No encaja. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No digo que no tenga mérito y sea competitivo y gane títulos. Pero aquí no se entendería que nos cerramos once en el área”, contestaba Xavi Hernández.

Duelo de estilos se enfrentaban por lo tanto en el Camp Nou y el ganador finalmente fue el fútbol del FC. Barcelona. El toque venció al físico. Simeone cayó derrotado en el peor escenario posible donde no solamente perdió 3 puntos, si no también la cuarta posición cayendo a la Europa League en detrimento del conjunto culé y el duelo particular sobre dos formas diferentes de entender el fútbol.

Luis Suarez, Joao Félix, Cunha y otros jugadores que hoy componen la primera plantilla son jugadores de un nivel altísimo y de una técnica innegable, pero han cambiado la forma y el estilo de juego de los atléticos, lo han individualizado. Cuando el ‘Cholo’ llegó al Metropolitano el equipo era un bloque, y a medida que fueron creciendo y llenándose de fichajes de primer nivel, fue poco a poco mutando hasta llegar al día de hoy.

El primer duelo de estilos se lo ha llevado Xavi, pero no hay que olvidar que la manera de entender el fútbol del argentino le ha llevado a ganar dos ligas y a varias finales de Champions League. Veremos si el estilo Xavi es capaz de alcanzar tan altos hitos.