Xavi pone a Guardiola a temblar con el futuro de su protegido: su fichaje llenará el Camp Nou

En can Barça no se olvidan de Bernardo Silva, el interior estrella del Manchester City es uno de los puntales de su actual equipo y uno de los futbolistas fetiche de Xavi Hernández. El técnico egarense ya pidió su incorporación durante el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, las palancas no fueron suficiente y el luso se quedó en el equipo de Guardiola, donde ha seguido siendo un intocable para el técnico catalán.

Ante la incertidumbre entorno al futuro de Bernardo Silva, Guardiola se mostró ciertamente preocupado con la posibilidad de perder a uno de sus favoritos: “Aún le quedan dos partidos por afrontar esta temporada, la final de la FA cup y la Champions League. Espero que no se vaya, pero no sé qué pasará” sentenció un Guardiola que es consciente que perder a Bernardo supondría un daño irreparable para su equipo.

Por otro lado, Xavi está deseoso de incorporar a un jugador tan talentoso como el portugués. Bernardo Silva lleva varios años en la lista de futuribles del Barça. Su perfil encajaría a la perfección con el estilo culé. Su capacidad para jugar y tomar buenas decisiones entre líneas y en espacios reducidos hacen del luso un jugador muy similar a Andrés Iniesta.

Cabe destacar que su incorporación no sería una buena noticias para todos, ya que Gavi sería probablemente el jugador sacrificado, ya que, en caso de llegar, Bernardo lo haría para ser un indiscutible en el once de Xavi obligando así a sentar al eslabón más débil, en este caso el andaluz, ya que Pedri es un jugador con mucho más peso dentro del juego del equipo.

Sin embargo, el fichaje de Bernardo Silva no será nada fácil. El City no está dispuesto a desmontar su equipo y no necesita ningún ingreso económico. En este sentido, sería fundamental que el futbolista expresara su voluntad de salir, obligando así a que los citizens se abrieran a negociar su venta.

Así pues, Guardiola comienza a tener miedo que los cantos de sirena provenientes de Barcelona seduzcan definitivamente a un Bernardo Silva que no sería la primera vez que se plantea abandonar el Manchester City.