Xavi se arrepiente de la venta invernal por culpa de Lewandowski y el Madrid pretende sacar tajada

Xavi Hernández no se opuso a las dos ventas que realizó Joan Laporta en el pasado mes de enero, Héctor Bellerín y Memphis Depay, dos futbolistas que apenas contaron con protagonismo en el primer tramo de la campaña. No obstante, aunque el lateral derecho no está ocasionando problemas, el adiós del delantero neerlandés está empezando a pasar factura al equipo ya que Robert Lewandowski está obligado a acaparar todos los minutos en la punta del ataque y esto, como era de esperar, está afectando a su rendimiento.

En las últimas temporadas ha quedado de manifiesto en la élite europea que la dureza del calendario insta a los técnicos a dosificar los minutos de sus jugadores clave, algo que cobra el doble de importancia en aquellos hombres que cuentan con una edad más avanzada, como es el caso de Lewandowski (34 años). A pesar de que el ariete polaco ha anotado 27 goles oficiales desde que llegó al equipo el pasado verano, su dinámica anotadora ha caído en picado en 2023 y en gran parte esto se debe al poco descanso ofrecido por su entrenador por la ausencia de una alternativa natural en el vestuario.

Depay es el jugador que comenzó el curso como plan B a Lewandowski en la parcela ofensiva del equipo, pero el futbolista, alentado por sus continuas suplencias y su poco peso en la plantilla, forzó su propia salida del Camp Nou a medidos de enero para poner rumbo al Atlético de Madrid, una salida de la que hoy Xavi bien puede arrepentirse.

Y es que, a pesar de no ser una pieza importante para el técnico catalán desde que este llegó al equipo a finales de 2021, Depay permitiría dosificar los minutos del '9', aunque fuera en partidos de menor exigencia, para que el rendimiento del polaco no se estuviera viendo afectado de una forma tan preocupante para los intereses culés.

El ex del Bayern de Múnich no ha aparecido en muchos de los partidos clave disputados por el equipo en la presente campaña, siendo una prueba reciente de esto la eliminatoria europea celebrada ante el Manchester United, y próximamente se podría dar otro exponente de esto en el duelo ante el Real Madrid a razón de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey: una nueva mala actuación de Lewandowski podría ser dañina para el conjunto catalán a pesar de afrontar con ventaja el duelo tras la postrera victoria en el Bernabéu.