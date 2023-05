Xavi se lo suplica a Laporta más que el regreso de Messi: el crack que va a liderar el Barça 23/24

Como ya avisó Mateu Alemany hace una semana, el mercado de verano será muy interesante en Can Barça. El conjunto blaugrana es consciente que deberá reforzarse con jugadores de calidad si quiere aspirar a competir de nuevo en Liga de Campeones, donde hace años que fracasa estrepitosamente mediante dolorosas y humillantes eliminaciones. Es por ello que además de fichar, habrá que mantener a los mejores futbolistas de la plantilla, entre ellos Ousmane Dembélé, el jugador fetiche de Xavi Hernández.

El extremo galo es un perfil único tanto en el Barça como en el mundo. Dembouz cuenta con una capacidad para el regate que está al alcance de muy pocos jugadores en el mundo, probablemente, solo Vinicius es tan diferencial en el uno contra uno. Sin embargo, el hecho de ser ambidiestro convierte al culé en un talento más especial si cabe y en una pieza que Xavi considera absolutamente irremplazable.

Hace un año Dembélé llegó a un acuerdo para ampliar por dos años su contrato con el Barça y estableció una cláusula de rescisión de 50 millones, la cual es muy apetecible para cualquier grande de Europa que busque talento ofensivo. Además, en caso de renovar, en el mercado de 2024 podrá salir gratis, algo que no quieren en las oficinas del Camp Nou, ya que cuentan con él para ser una de las caras en el futuro cercano del equipo.

Si ya fue una ardua tarea la pasada renovación, esta no apunta a ser sencilla, el jugador tiene claro que quiere quedarse. Sin embargo, su representante, Moussa Sissoko no tiene los mismos planes y podría forzarlo a cambiar de aires en caso de no llegar una oferta satisfactoria en el apartado económico, ya que deportivamente, el gabo sabe que no hay mejor lugar para desarrollarse que bajo las órdenes de su mayor valedor, Xavi.

Así pues, el técnico del Barça está desesperado para que se confirme la renovación de Ousmane Dembélé, un jugador que pese a ser considerado un fracaso por muchos, ha acabado siendo una pieza básica para entender el éxito del equipo en la presente temporada, ya que con su desequilibrio era capaz de generar multitud de ocasiones para sus compañeros.