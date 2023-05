Xavi se ríe de Endrick y asegura una rivalidad histórica con un jugón sorpresa para el futuro Barça

Joan Laporta ya está confeccionando su Barça del futuro, el presidente blaugrana es consciente que debe comenzar a apostar por el talento joven, ya que pese a que los fichajes de estrellas consagradas como Lewandowski, Gündogan o Íñigo Martínez están muy bien, es fundamental tener estrellas de cara a la próxima década. Uno de los elegidos era Endrick, que se decidió por el Real Madrid. Sin embargo, el Barça se guardó un as bajo la manga con Vitor Roque, el jugador llamado a ser el nueve del futuro en Brasil.

Pese a que la economía culé está muy dañada, según cuenta Sport, el jugador solo tiene ojos para el Barça y está dispuesto a esperar para vestir de blaugrana, un gesto que han valorado mucho en las oficinas del Camp Nou, ya que rara vez un jugador se muestra tan entregado para fichar por el Barcelona. Además, hay que tener en cuenta que a Vitor Roque no les faltan las ofertas, especialmente de la Premier League, donde el Chelsea y el Arsenal están enamorados de él.

Sin embargo, está claro que el ‘Tigrinho’ tiene sueña con jugar en el Camp Nou y no se precipitará a la hora de decidir su futuro, ya que un paso en falso ahora puede dejar muy marcada su carrera deportiva y cerrarle las puertas del Barça para siempre.

Por su parte, el Barça sabe que está ante la oportunidad de hacerse con un delantero generacional y no puede dejar pasar una oportunidad como esta. Por otro lado, hay temas más urgentes que la incorporación del carioca y hasta que no resuelva las renovaciones de Gavi, Balde y Araujo y cierre las inscripciones de los ya fichados, no podrá centrarse en la incorporación de Roque, un jugador al cual Xavi ya habría marcado como prioritario de cara a reforzar la delantera para la próxima temporada.

Así pues, en el Camp Nou saben que tienen muy encarrilado el fichaje de uno de los delanteros llamados a liderar la próxima generación, el crack que deberá competir con Endrick para ser el líder de Brasil y protagonizar encuentros explosivos entre Barça y Madrid. Fichar o no a Roque, ya depende de los culés, si son capaces de generar el espacio salarial el jugador llegará, sino, tendrá que esperar.