Xavi sigue a Luis Enrique y se enfrenta a un peso pesado del Barça

No es ningún descubrimiento que la actualidad en el Barça durante las últimas horas la marca la situación económica del club, una vez más. El pasado jueves tuvo lugar una junta azulgrana donde los socios votaron a favor de activar "las palancas" para salvar el futuro del club, según el presidente Joan Laporta. Pero los problemas en Can Barça no paran de crecer. A la delicada situación financiera ahora se suma un conflicto entre Xavi Hernández y uno de los peces gordos del vestuario culé.

Esta semana, el técnico de Terrassa ha tenido una charla con Gerard Piqué, con quien ha hablado sobre el papel que el central va a tener en el equipo esta nueva temporada, además de pedirle centrarse en el fútbol y dejar a un lado las múltiples actividades que tienen al catalán viajando y trabajando en sus diversos proyectos.

Aunque Xavi también se preocupó por quien es uno de los 'jefes' del equipo y fue su compañero durante siete años, preocupándose por su situación personal y agradeciéndole el esfuerzo que esta campaña había realizado, jugando con dolor casi la totalidad del curso, debido a una tendinopatía en el aductor del muslo izquierdo de la que no logra recuperarse del todo.

Piqué, a sus 35 años de edad, está atravesando la misma situación que Xavi vivió con 34 años, en su última temporada como azulgrana, cuando Luis Enrique le comunicó que perdería protagonismo, algo que el ahora técnico culé no tuvo ningún problema en aceptar.

Al margen de esto, que sería meramente deportivo, está el tema económico. El central catalán ya sufrió la rebaja de su salario a la mitad en 2020, pasando a cobrar cuatro millones brutos al año, tal y como Piqué mismo mostró en redes sociales. Además, según apuntan desde Barcelona, el club acumula retrasos en el pago de las nóminas y tiene acumulada una deuda con Piqué de 31,6 millones brutos, algo que, a día de hoy, no puede pagar debido a la crisis que atraviesa la entidad.

Laporta habló sobre el 'caso Piqué' este jueves en la asamblea de socios, asegurando que en el Barça todos cuentan con el central. "Piqué está sufriendo. Por mucho que lo imaginemos de fiesta, con dinero… es una persona, es una gran persona. Es uno de los capitanes del Barcelona. Nos ha dado mucho y nos seguirá dando mucho. Ha escogido ser futbolista antes que empresario. Ahora le ha pasado una circunstancia de la vida nada agradable y con dos hijos con una edad complicada. No es verdad que sea frívolo. No hagáis caso con lo que dicen algunos medios. Hay que ayudarle y darle cariño".

Con contrato hasta 2024, el club debe negociar con Piqué una nueva rebaja salarial y la forma de acabar con la deuda que acumula con el jugador, unas negociaciones que deben darse cuanto antes.