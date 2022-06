Las decisiones de Laporta golpean a Aubameyang y Ferran y se lo exigen

El FC Barcelona realizó cuatro incorporaciones en el último mercado invernal que han sido muy importantes para cumplir el gran objetivo que, por aquel entonces, tenía el equipo: sellar su presencia en la próxima edición de la Champions League. No obstante, cabe señalar que, de todos ellos, Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres han contado con mucho más protagonismo en los planes de Xavi, un Xavi que ha dejado a Dani Alves y a Adama Traoré sin opciones de seguir en el club.

Cabe destacar también que, a pesar de que Ferran cuajó muy buenas actuaciones en sus primeros partidos con el equipo, ha sido Aubameyang el que ha contribuido de forma sumamente gratificante al objetivo previamente mencionado, algo que a día de hoy genera un clima de crispación en el Barça.

Y es que tanto Joan Laporta como Xavi Hernández vienen dejando patentes en las últimas semanas, y no de forma contemplativa, algunos objetivos en el mercado para reforzar la línea ofensiva. Estrellas como Robert Lewandowski, Raphinha, Sadio Mané o Mo Salah se han colado en la agenda blaugrana y eso es algo que ha causado suma estupefacción en las figuras de Aubameyang y Ferran, que no terminan de entender el porqué de esta urgencia en Can Barça.

Si además del delantero gabonés de 32 años y del extremo español 22 tenemos en cuenta que otros futbolistas como Ansu Fati o Memphis Depay también forman parte de la actual plantilla blaugrana, la llegada de otros jugadores generaría un auténtico caos por hacerse con un hueco en los planes de Xavi.

Es más, este revuelo en las oficinas del Camp Nou también resulta sorprendente para los aficionados culés ya que el club realizó un desembolso superior a 60 millones hace solo unos meses por hacerse con solo dos futbolistas mencionados, por lo que volver a invertir una gran suma de dinero por reforzar esas mismas posiciones -habiendo otras que sí precisan la llegada de refuerzos- es algo que no termina de entender un gran sector del barcelonismo, y mucho menos los dos protagonistas de estas líneas, dos protagonistas que se verían muy afectados por la llegada de alguno de estos cracks: exigen explicaciones.