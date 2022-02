Xavi tiene nuevo favorito y Ousmane Dembélé es la víctima galáctica

La victoria liguera contra el Atlético de Madrid ha provocado muchas cosas en el seno culé: que el FC Barcelona haya adelantado al conjunto rojiblanco en la clasificación, que el equipo esté actualmente en puestos Champions y, además, que Xavi Hernández tenga nuevo favorito en su esquema. Los 4 fichajes realizados por Joan Laporta en el mercado invernal ya han comenzado a surtir efecto y uno de ellos, especialmente, dejó en su debut esta campaña con el conjunto catalán una actuación muy destacable: Adama Traoré.

El futbolista formado en La Masía fue el tercero de los jugadores en llegar al club en enero y, aunque aparentemente su estilo de juego choca con la idea de Xavi, el técnico de Terrassa le brindó una oportunidad contra el Atlético que el propio futbolista ha aprovechado a las mil maravillas. Adama dejó constancia de su gran capacidad para desbordar rivales en la banda y gracias a ello el equipo pudo marcar uno de los goles del partido: el ex del Wolverhampton no anotó, pero le sirvió en bandeja el gol a Gavi.

Y es que, más allá de eso, Traoré ha brindado al equipo una referencia en la parcela ofensiva no hallada en los próximos meses, sobre todo porque Ousmane Dembéle no ha tenido la regularidad esperada para ser diferencial en el equipo. Precisamente el francés, que regresó a una convocatoria tras el alboroto deparado de su no renovación con el Barça, es el gran damnificado por el gran estreno firmado por Traoré. Si el atacante ya había sido señalado por las altas esferas del club, la espectacular irrupción del canterano podría despejar todas las esperanzas del galo de volver a ser importante con la elástica culé.

Gloria a la directiva

Eso sí, aunque Adama Traoré relató un partido muy reseñable en el extremo derecho del equipo, y contra un rival de alta entidad, otro de los fichajes realizados por el conjunto blaugrana este mercado invernal también salió reforzado del choque: Dani Alves.

El futbolista brasileño firmó un gol y una asistencia que le sirvió para redimirse de sus malos primeros encuentros en esta segunda etapa en el club y postularse como el lateral derecho titular, y de forma indiscutible, en el esquema de Xavi, al menos durante los cinco meses que restan de campaña.