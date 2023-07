Xavi y Laporta pisan la mina Griezmann con João Félix: motín en el Barça y guerra con Simeone

En su afán por salir del Atlético de Madrid y de la órbita del Cholo Simeone, João Félix y, por deseo suyo, su agente, Jorge Mendes, están equivocando la dirección del camino; el último, apuntando al Barcelona. Pese a que existan contactos y la posibilidad de la cesión en este mercado que se esboza al club blaugrana, lo cierto es que el portugués genera malestar tanto en el FC Barcelona como en el Atlético de Madrid. Y este doble juego le puede salir caro tanto a Xavi y Laporta como al mismo jugador del Atleti. La sombra del fracaso Antoine Griezmann en la ciudad condal sobrevuela este culebrón.

En paralelo, recordemos que lo de Griezmann, asunto que transcurrió por la misma vía -el deseo del jugador, salto de un club a otro-, resultó ser un fracaso deportivo y económico para el Barça, uno que todavía atormenta las cuentas culés.

Al respecto, no, el Atleti no está por la labor de dejar ir un año a su gran baluarte en el mercado de fichajes salvo por una vía que a día de hoy en Barcelona no puede cumplir: de existir el préstamo, el Atleti obligaría a una compra obligatoria al Barça que no bajaría de los 75 millones de euros y se pretende sea de 100 kilos. Algo inalcanzable para el Barça. Un comunicado de la entidad madrileña al respecto era cristalino: “el agente del jugador conoce perfectamente las condiciones que deben darse para que Joao pueda salir del club”.

Es verdad que dada la devaluación que ha sufrido el internacional con Portugal, la mejor manera de venderlo es mostrarlo, pero no gratis y a un rival directo. Esa vía no la permite Simeone, que ya busca una directriz clara, mano dura contra el díscolo futbolista ibérico. Y encima este asunto no solo revuelve al míster argentino, también, nos consta en Don Balón, a integrantes del vestuario del Barcelona, que no entienden el interés culé en un jugador más de ataque que no ha demostrado su valía cuando se está hablando de que salgan recursos actuales de la plantilla. Sin decir nombres, se presuponen todos.

Porque esto afecta tanto a los jugadores a las órdenes de Xavi que no juegan o lo hace poco, como a los que son teóricos titulares. Tanto los Ferran o Ansu Fati como los Dembélé, Raphinha y compañía no ven con buenos ojos el asunto João Félix. De modo que este sendero que ha abierto el jugador atlético y han escuchado en el Barça suena a brindis al sol que le puede salir caro a las dos partes. “El Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre fue mi sueño desde niño”, le dijo el portugués a Fabrizio Romano. Pero el futbolista, que sigue forzando su salida, está sujeto a un contrato y un club que no se van a plegar a sus caprichos. El tiempo avanza y las calificadas de puertas adentro en el Metropolitano como ‘pataletas’ del portugués no surten efecto: quieren recuperar la inversión o el silencio. Por eso no hay nada hecho. Este asunto huele tanto al caso, y fracaso, Antoine Griezmann...