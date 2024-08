10 meses después, Neymar aparece para destruir a City y Barça a la vez: 2 galácticos, uno irá con él

Prácticamente diez meses después de producirse su gravísima lesión de rodilla, con una rotura de ligamento y menisco en la rodilla izquierda, Neymar Júnior reaparece en la escena pública del Al Hilal debido a que afronta ya la fase final de su recuperación, que se prevé para septiembre, y lo hace como cabeza de cartel de un equipo, el cuadro Al-Za'eem, que acaba de llevarse la Saudi Super Cup, que viene de ganar la liga del país árabe y, encima, amenaza seriamente la integridad del campeón de la Premier League, el City, y los anhelos más profundos del Barça.

Dos estrellas ‘citizens’ con aroma blaugrana

Y es que, más allá de venir de ganarle la Supercopa a Cristiano Ronaldo y Aymeric Laporte (al Nassr), The Guardian publica que el equipo de Neymar está tras la pista de varios de los mejores laterales derechos del planeta, siendo sus dos más grandes objetos de deseo sendos futbolistas del Manchester City, uno de ellos, gran meta del FC Barcelona en este mercado de fichajes. O lo que es lo mismo, el Al Hilal está tratando de llevarse a Kyle Walker y/o João Cancelo.

La salida de Saud Abdulhamid en dirección a la AS Roma (se apunta que por unos 3 millones de euros) hace que el conjunto de la luna creciente saudita necesite un recambio de garantías y, según la publicación británica, los dos carrileros skyblue están en lo más alto de la lista de posibilidades, existiendo también opciones de un ataque del Al Hilal hacia otras estrellas en esa demarcación como Trent Alexandre-Arnold o Jeremie Frimpong. Como no, este asunto puede ser clave en el día a día del Barça; al fin y al cabo, los culés siguen interesados en hacerse con Cancelo en propiedad y dado que Guardiola no cuenta con él, sería catastrófico para los culés que llegara al Etihad una oferta atractiva por él, más que nada porque el City empujará para que sea aceptada. Es más, el mass media dice que el City ha colgado el cartel de ‘intransferible’ en el cuello de Walker, de modo que el internacional luso tiene muchas papeletas para salir al mejor postor, que no es el FC Barcelona.

El 10 y su regreso al mejor club de la Saudi Pro League

De cualquier forma, tras lesionarse el 18 de octubre del pasado año en un partido contra Uruguay (eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026), Neymar regresará a un equipo campeón de casi todo, que ya domina esta temporada con un título más en sus vitrinas y que puede sumar con Walker, Cancelo u otra estrella europea, más madera a sus filas.