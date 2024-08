Gran ausente en la Euro de España y Lopetegui pesca oro en el PSG: bomba tras Todibo y Wan-Bissaka

Si bien es cierto que en su día fue uno de los jugadores españoles más cotizados de LaLiga EA Sports, su fichaje por el Paris Saint-Germain lo ha llevado a la devaluación absoluta, tanto en mercado como en minutos, lo que en el fondo lo quitó de todo plan para Luis de la Fuente y la disputa de la pasada Eurocopa de Alemania, de ahí que el jugador trate de salir del equipo galo, plan que ya tiene un viejo conocido en la Premier League como válvula de escape.

No sorprende que Carlos Soler, jugador del PSG, quiera aceptar y de buen grado el traspaso al West Ham, donde, según Claret y Hugh, quiere reclutarlo Julen Lopetegui. La nueva temporada del gigante de la Ligue 1 no ha repercutido en mayores oportunidades para el jugador hispano, que de hecho volvió a ser uno de los futbolistas sin minutos en el estreno liguero del PSG en la Ligue 1 (con victoria), frente a Le Havre (1-4), todo ello ya sin Kylian Mbappé, en el Real Madrid.

Lopetegui, por su parte, trata de pescar entre el talento que tiene a su disposición Luis Enrique buscando más creatividad y llegada desde la medular, algo en lo que destaca Soler. Y esta propuesta, a diferencia de otras que suenan por el ex del Valencia, sí podría tener recorrido toda vez que los hammers, como ya han demostrado en el mercado con los fichajes de Aaron Wan-Bissaka y Jean-Clair Todibo, se pueden permitir este tipo de traspasos.

Congratulations on making your debut for the Club, @JCTodibo 🙌 pic.twitter.com/7AwyM9IBWR