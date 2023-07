Arabia Saudí hace el ataque definitivo a la Premier: puede ser más bestia que lo de CR7 y Benzema

Durante muchos años, Mohamed Salah ha sido algo más que la estrella del Liverpool de Jürgen Klopp, ha sido su referencia y uno de los jugadores más decisivos de Europa, donde además ha ocupado los puestos de relevancia en eficacia en el último lustro en el viejo continente. Pero es que su procedencia, Egipto, convierte su posible fichaje por la Saudi Pro League en un elemento quizá de otra dimensión en suelo saudí, más incluso que la influencia de CR7 y Benzema.

Meta tras Firmino, ‘El Objetivo’

Firmino, ya excompañero de Salah en el conjunto inglés ya ha confirmado su firma por tres temporadas por la competición emergente, donde jugará al menos hasta 2026 en el Al Ahli, pero las fuentes cercanas al jugador del Liverpool apuntan a que Salah puede ser el gran objetivo de dos equipos importantes en la liga oriental, como son el Al-Nassr en el que precisamente juega Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal, que se ha llevado a Ruben Neves y Koulibaly.

Estratégicamente Salah ha sido puesto en el radar saudí por motivos que transciende su enorme valor futbolístico, ya que resulta un nexo de unión confesional, un puntal de referencia y un símbolo que la ya potente competición quiere tener entre sus cracks. Se desconocen las cifras que podrían manejarse por la operación, ya que Salah, además de estar futbolísticamente vigente, tiene contrato con el seis veces campeón de Europa, pero todo hace indicar que hablaríamos de una oferta muy tentadora, sobre todo en el plano individual.

Klopp mete el cerrojazo

Por su parte el Liverpool y Klopp miran con recelo este creciente interés y no solo esperan que no se lleve a efecto, sino que tratarán de movilizar todo su poder para hacer que no se produzca, lo que incluye un precio desorbitado por el jugador si llaman a la puerta de este. Por tanto, la salida de Salah de Anfield puede pasar del mero deseo del jugador a tema de estado en la ciudad de los Beatles y en Arabia Saudí. Aquí hay culebrón.