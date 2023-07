De la Fuente apunta junto a Rodri, Pedri y Gavi a la joya del Real Madrid, y Ancelotti lo deja fuera

España conquistó el pase a la final del europeo Sub-21 con mucha brillantez ante la Ucrania de Mykhailo Mudryk a la que goleó 5-1 con una actuación coral en la que resplandeció en la construcción la figura del Real Madrid, Antonio Blanco, el cual sería un socio perfecto para Rodri, Pedri y Gavi y que en el partido marcó el tercero, clave en el choque porque desconectó al rival. Del encuentro además salió muy reforzada una generación que puede hacer pleno en categorías inferiores y que tuvo como goleadores a Abel Ruiz, Sancet, el citado Blanco, Aimar Oroz y Sergio Gómez.

Remontada y paseo

El choque poco más que sobrevivió a la primera parte, donde la España de Santi Denia demostró carácter y espíritu competitivo al sobreponerse al tanto inicial de Artem Bondarenko tras una magnífica jugada del futbolista del Chelsea, y lo hizo con el tanto de Ruiz y luego culminando antes del descanso la remontada con el gol del jugador del Athletic Club de Bilbao. En el 54 el jugador del Real Madrid sentenció un choque en el que la Rojita pudo obtener una renta mayor en el tramo final.

Final y llamada a la Absoluta

Hay varios integrantes de esta Selección española Sub-21 que están llamando con insistencia a la puerta de la absoluta, en manos de Luis de la Fuente, que el próximo verano jugará la Euro 2024 (presumiblemente). Además del jugador del cuadro bilbaíno, el nueve, Ruiz, Rodri o el mismo Antonio Blanco son ya alternativas que mira con atención un seleccionador que puede dar una oportunidad a uno o varios de estos jugadores en un futuro próximo; no es para menos, algunos de ellos pueden hacer pleno en europeos, habiendo ganado el Sub-17, Sub-19 y ahora viéndose en la final del Sub-21 ante Inglaterra. Eso sí, todo dependerá de los destinos que tomen en sus equipos, donde en varios casos su protagonismo brilla por su ausencia.

Motor sin hueco para 'Carletto'

Precisamente eso es lo que preocupa con algunas de las perlas de este combinado nacional, su poco peso en sus respectivos equipos. Sin ir más lejos, el mismo Blanco acaba contrato con el Real Madrid en 2024, no se le ha renovado y con siete jugadores de primer nivel a las órdenes de Carlo Ancelotti, tiene imposible entrar en la plantilla esta campaña. El club blanco no quiere perderlo aunque no le otorga mucho protagonismo y le ofrecerá una cesión que quizá obtenga premio en la 24/25, donde Modric y Kroos sean historia. Todo muy impreciso. Ayer fue el organizador perfecto y volvió a dejar su carta de presentación; por ahora Ancelotti mira para otro lado, pero el italiano, poco dado a usar a la cantera, se irá en 2024… Eso sí, Blanco no es el único y para la Euro 2024 se espera que alguna de estas joytas se cuele en la lista ¿Tendrán los Sancet, Ruiz, Blanco, Rodri, Sergio Gómez y compañía continuidad junto a los Rodri, Pedri, Gavi y demás fijos de la España de Luis de la Fuente?